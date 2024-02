Golf Journey: Neues ästhetisches Golfspiel mit tollen Landschaften

Golfspiele für Smartphones und Tablets erfreuten sich schon immer einer großen Beliebtheit, und jedes bringt etwas Neues ins Spiel. Entwickler Job Postma fügt dieser immer länger werdenden Liste mit seinem neuesten Titel Golf Journey (App Store-Link) ein fesselndes 2D-Golfspiel für iOS hinzu. Mit über 1.000 herausfordernden Löchern, die vor atemberaubenden Kulissen zu bewältigen sind, erwartet die Spieler und Spielerinnen ein visueller Leckerbissen wie kein anderer.

Von üppigen Wäldern bis hin zu ruhigen Seeufern – die Landschaften in Golf Journey sind so vielfältig wie atemberaubend und bieten die perfekte Kulisse für eine Runde Golf. Während man durch die Golfplätze navigiert, wird man in eine Welt der Ruhe eintauchen – unterstützt durch beruhigende Hintergrundmusik und die natürlichen Geräusche, die die Umgebung bietet.

Was das Gameplay angeht, so ist das Spiel wie viele dieser Art leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern. Die Touch-Steuerung ist intuitiv und simpel anzuwenden, und ermöglicht es den Spielern und Spielerinnen, den Spin, die Richtung und die Kraft ihrer Schläge mit Präzision einzustellen. Jedes Loch bietet seine eigenen interessanten Herausforderungen und Hindernisse, die dafür sorgen, dass die eigenen Fähigkeiten immer wieder auf die Probe gestellt werden. Bei einer Auswahl von mehr als tausend Löchern ist so für stundenlange Unterhaltung gesorgt.

Golf Journey lässt sich auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt zur Installation mindestens 283 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 12.0 oder neuer. Das Spiel steht in englischer Sprache bereit und kann kostenlos heruntergeladen werden. In der Gratis-Version wird Werbung eingeblendet, die man über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 1,99 Euro dauerhaft entfernen kann. Ein abschließenes Gameplay-Video zeigt euch Golf Journey nochmals in audio-visueller Form.

