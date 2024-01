Apple Vision Pro wird an US-Distributionslager ausgeliefert

Bereits im vergangenen Jahr munkelte der asiatische Apple-Experte Ming Chi Kuo über einen möglichen Start des Apple Vision Pro Headsets im Februar. Unterstützung bekommt er nun von seinem Kollegen aus den USA, denn Mark Gurman liefert in einem neuesten Newsletter neue Details.

Laut seinen Aussagen sind die Vision Pro Headsets bereits in den Distributionslagern in den USA angekommen und damit bereit für eine direkte Auslieferung an die Apple Retail Stores im Land. Die Markteinführung soll im Februar erfolgen, bereits in Kürze soll es eine offizielle Ankündigung seitens Apple zum Erscheinungsdatum geben.

Was die Beratung der Kundinnen und Kunden angeht, soll Apple nichts dem Zufall überlassen, wie Mark Gurman erfahren hat. Pro Retail Store sollen zwei bis vier Personen in den Apple Park reisen, um dort alle wichtigen Details rund um Vision Pro lernen zu können.

Wann startet Apple Vision Pro in Deutschland?

Bisher hat Apple nur angekündigt, dass Apple Vision Pro zum Start ausschließlich in den USA erhältlich sein und 3.499 US-Dollar kosten wird. Später im Jahr soll das Headset dann auch in weiteren Ländern auf den Markt kommen.

Laut Gurman stehen China, Kanada und Großbritannien ganz oben auf der Liste. Informationen rund um einen Start in Deutschland gibt es bisher keine. Sicher ist aber wohl, dass wir eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen. 3.499 US-Dollar sind in der Apple-Welt umgerechnet 4.249 Euro.