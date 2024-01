Govee stellt neue Sync Box mit HDMI 2.1 vor

Bei Philips Hue munkelt man ja schon lange über eine aktualisierte HDMI Sync Box, offiziell angekündigt ist bisher noch nichts. Ausgerechnet der asiatische Hersteller Govee meldet sich nun im Rahmen der CES zu Wort – und präsentiert seine Govee HDMI 2.1 Sync Box. Diese setzt auf den verbesserten HDMI-Standard und ermöglicht damit die volle Kompatibilität.

Interessant dürfte das vor allem für Gamer sein, die auf die aktuelle Konsolen-Generation mit 4K und 120 Hertz setzen. Diese Auflösung und diese Bildwiederholfrequenz kann die Govee HDMI 2.1 Sync Box nämlich problemlos bearbeiten und die passenden Befehle an die verbundenen Leuchtmittel senden, um einen Ambilight-ähnlichen Effekt zu erzeugen.

Stark verbessert wurde auch der dazugehörige Leuchtstreifen, der an der Rückseite des Fernsehers befestigt wird. Der Lightstrip verfügt über 75 LEDs pro Meter, zudem ist nicht nur RGB-Technik verbaut, sondern auch weiß leuchtende Dioden. Obendrauf gibt es eine Matter-Unterstützung, dank der man den Leuchtstreifen auch mit der Apple Home App steuern kann.

Die Govee HDMI 2.1 Sync Box gibt es im Set mit Leuchtstreifen und Lightbars für Bildschirme von 27 bis 34 Zoll, außerdem gibt es eine Version ohne Lightbars mit einem längeren Leuchtstreifen für Fernseher von 55 bis 65 Zoll. Die Sets werden im ersten Halbjahr 2024 erscheinen, genaue Preise für den deutschen Markt gibt es bisher noch nicht.

Ebenfalls neu: Das Govee Neon Rope Light 2

Das zweite neue Produkt ist Govee Neon Rope Light 2, der dank seiner Flexibilität ganz individuell an der Wand befestigt werden kann. Neu hinzugekommen ist die Kamera-Erkennung in der Govee-App, mit der man das „Muster“ des installierten Leuchtstreifens erfassen kann, um einfacher passende Szenen und Animationen zu erstellen.

Der Leuchtstreifen wird in zwei Farben erhältlich sein: Weiß und Schwarz. Im Inneren sind in beiden Fällen RGB-LEDs verbaut, die sich individuell ansteuern lassen. Auch beim Neon Rope Light 2 gibt es neben Amazon Alexa und Google Assistant auch eine Unterstützung für Matter, was wiederum eine Anbindung an HomeKit ermöglicht. Erscheinen soll der Leuchtstreifen im bis zur Jahreshälfte zu einem noch nicht genannten Preis.