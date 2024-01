Highlights der Woche: Kernsanierung, Microsoft Copilot & mehr

Ich habe euch in dieser Woche im Detail erklärt, dass ich aktuell ein altes Haus saniere, auf Vordermann bringe und auch mit Smart Home Komponenten ausstatten werde. Das Thema stößt auf großes Interesse und ich werde euch fortlaufend mit Updates versorgen. Solch ein großes Projekt benötigt viel Planung, durchdachte Entscheidungen und mehr. Jedes Projekt ist individuell und leider müssen wir auch Abstriche in Kauf nehmen, da nicht alles umsetzbar ist. Falls ihr euch für das Projekt interessiert, klickt euch gerne noch einmal in die Details.

Microsoft Copilot für iOS

Mit Microsoft Copilot ist eine neue App für iPhone und iPad gestartet, mit der ihr ChatGPT kostenlos nutzen könnt. Zudem gibt es auch Zugriff auf den KI-Bildgenerator DALL·E 3. Mit Microsoft Copilot könnt ihr mithilfe von Künstlicher Intelligenz allerhand Aufgaben erledigen. Mit dem Image Creator könnt ihr außerdem neue Designideen umsetzen. Probiert es einfach mal aus.

