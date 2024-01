Spotify-Preiserhöhung: Ohne Zustimmung droht jetzt die Kündigung

Falls ihr zu den aktiven Nutzerinnen und Nutzern eines Familienplans von Spotify gehört, habt ihr in den letzten Monaten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Hinweis in der App erhalten: Seit Oktober wurden die Preise erhöht. Statt 14,99 Euro soll das Abonnement für die ganze Familie fortan 17,99 Euro kosten.

Auch das Abo für Einzelpersonen kostet mehr, hier fällt die Preisanpassung von 9,99 Euro auf 10,99 Euro aber eher moderat aus. Der Duo-Plan verteuert sich bei Spotify von 12,99 auf 14,99 Euro.

Keine Zustimmung: Erste Kündigungen seitens Spotify

Um die erhöhten Preise durchsetzen zu dürfen, benötigt Spotify allerdings eine Zustimmung von euch. Genau das wollte man mit dem Hinweis erreichen, der in den letzten Wochen immer wieder in der App auftauchte.

Solltet ihr eure Zustimmung bisher nicht gegebenen haben, droht euch nun die Kündigung. Mit der Frist von einem Monat kann Spotify den Vertrag mit euch beenden. Ihr werdet in diesem Fall zum nächsten Abrechnungszeitraum vom Premium- auf den Free-Plan umgestellt.

Berichten in diversen sozialen Netzwerken und auch Mail-Zuschriften zufolge hat Spotify nun damit begonnen, die ersten Kündigungen auszusprechen.

Der Wortlaut der Spotify-Kündigung