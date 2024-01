Killers of the Flower Moon: Neuer Scorsese-Film in Kürze bei Apple TV+

Das jüngste Werk vom Star-Regisseur Martin Scorsese, „Killers of the Flower Moon“, sorgte an den Kinokassen für große Erfolge. Von den Medien gefeiert, spielte der Film bisher über 150 Millionen USD ein. Der 206 Minuten lange Streifen mit Robert de Niro, Lily Gladstone und Leonardo di Caprio in den Hauptrollen wurde von Apple produziert.

Killers of the Flower Moon ist bereits für zahlreiche Preise nominiert: So gibt es Nominierungen für sieben Golden Globes und zwölf Critics Choice Awards, auch auf die Liste der besten Filme des Jahres vom American Film Institute schaffte es der Scorsese-Film. Damit dürften sich die Beteiligten auch berechtigte Hoffnungen auf einige der begehrten Oscar-Auszeichnungen machen.

Killers of the Flower Moon basiert auf einer wahren Begebenheit sowie dem gleichnamigen Sachbuch von David Grann. Martin Scorsese erzählt die Geschichte eines Liebespaars, gespielt von Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone, das sich in den 1920er Jahren nach der Entdeckung großer Ölvorkommen auf dem Gebiet der Osage in einem mörderischen Komplott wiederfindet. Im Zuge dessen kommt es zu einer ganzen Serie von brutalen Morden, denen Mitglieder des Osage-Stamms zum Opfer fallen. Ziel der Täter ist es, an die Ölvorkommen zu gelangen und die eigentlichen Eigentümer um ihr Vermögen zu bringen. In weiteren Rollen sind unter anderem Robert de Niro als durchtriebener Rancher William „King“ Hale sowie Jesse Plemmons, John Lithgow und Brendan Fraser zu sehen.

MediaMarkt mit Apple TV+ Sonderaktion

Bisher war nicht klar, wann Apples hauseigener Videostreaming-Dienst Apple TV+ den Film über die eigene Plattform zeigen würde – erste Gerüchte gingen sogar schon von einer Verfügbarkeit vor Weihnachten 2023 aus. Dies hat sich nicht bewahrheitet, allerdings gibt es nun ein offizielles Startdatum von Apple: Ab dem 12. Januar 2024 soll Killers of the Flower Moon in über 100 Ländern weltweit, und damit auch in Deutschland, bei Apple TV+ zu sehen sein.

Möchte man sich Killers of the Flower Moon ansehen, ist ein Abonnement für Apple TV+ notwendig, das pro Monat mit 9,99 Euro bezahlt werden muss. Wer ein neues Apple-Gerät kauft, bekommt drei kostenlose Monate bei Apple TV+ spendiert. Bei MediaMarkt gibt es aktuell ebenfalls eine dreimonatige kostenlose Testphase von Apple TV+ im Rahmen einer Sonderaktion, diese gilt allerdings nur für neue Kunden und Kundinnen des Videostreaming-Dienstes.