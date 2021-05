Apple vs Epic: Epic-CEO hätte einen speziellen App Store-Deal akzeptiert

Das Gerichtsverfahren zwischen Apple und Epic Games im Streit um die 30-prozentige Provision im App Store geht in den zweiten Prozesstag. Heute dreht sich alles um den Epic-CEO Tim Sweeney, der seine Aussagen tätigt und von den gegnerischen Partei ausgefragt wird.

Apple versucht vor Gericht unter anderem zu beweisen, dass Epic Games vom App Store und Apple profitiert. Damit wäre auch die 30-prozentige Provision, die Apple von Entwicklern im App Store verlangt, gerechtfertigt. Tim Sweeney wurden von Apples Anwälten einige Fragen gestellt, die die Provisionen im App Store betreffen – mit möglichen Vorteilen für Apple.

Tim Sweeney gab in diesem Zusammenhang zu, dass der Satz von 30 Prozent, den Apple im App Store als Provision einbehält, auch der „häufigste Satz“ sei (via MacRumors), den andere Plattformen berechnen. Microsoft, Sony und Nintendo verlangen alle eine 30-prozentige Provision von Epic Games auf ihren Plattformen und verlangen, dass ihre In-App-Kaufsysteme zur Verwendung kommen.

Auch Apples Metal API kam zur Sprache, von der Epic laut einer Korrespondenz mit Apple in hohem Maße profitiert habe. Dort hieß es:

„Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2014 nutzen wir Metal auf iOS mit großer Wirkung. Eine schnelle, agile, funktionsreiche API wie Metal ist genau das, was wir brauchen, um ein Spiel für moderne Konsolen und Desktops auf das akkubetriebene iPhone und iPad zu bringen. Aus Sicht eines Entwicklers bläst es OpenGL in jeder Hinsicht weg.“

Interessant ist auch die Frage von Apple an Tim Sweeney, ob er einem Deal mit einer geringeren Provision für den App Store zugestimmt hätte. „Ja, das hätte ich“, war die Antwort des Epic Games-CEOs. Diese Aussage schwächt das Argument Epics, man habe den Rechtsstreit mit Apple nur zugunsten aller Entwickler im App Store einleiten wollen.

Am Ende der Befragung wurde Tim Sweeney gefragt, was er tun würde, sollte Epic Games den Prozess verlieren. Er gab an, dass Apple dann in der Lage sei, Fortnite abzustoßen und Epic Games aus dem Entwicklerprogramm zu entfernen. „Dann müssten wir damit leben, die iOS-Plattform nicht mehr zu unterstützen“, so Sweeney. Der Gerichtsstreit zwischen Apple und Epic Games wird wohl noch einige Wochen andauern. Apple-CEO Tim Cook soll seine Aussage in der dritten Prozesswoche tätigen.