Apple will den europäischen App Store abkapseln

Die Ausgangslage ist mittlerweile ganz klar: Ab dem 7. März 2024 muss Apple dem Gesetz über digitale Märkte entsprechen und auf iPhone und iPad eine Möglichkeit bieten, Apps von außerhalb des App Stores zu installieren. Aktuell laufen dafür die letzten Vorbereitungen.

Wie Experte Mark Gurman berichtet, soll Apple den App Store in der EU vom App Store im Rest der Welt abtrennen. Wie genau das aussehen wird, erklärt Mark Gurman in seinem Newsletter allerdings nicht. Schon jetzt können Entwickler frei entscheiden, in welchen Ländern sie ihre Apps veröffentlichen wollen.

Das sind die ganz offensichtlichen Auswirkungen

Wir sehen am Horizont aber gleich eine ganze Fülle an Dingen, die da auf uns zukommen. Und wir wissen aktuell noch nicht ganz so genau, wie wir das einordnen sollen.

So wird es sicherlich einige Apps geben, die gar nicht mehr im App Store landen, sondern nur noch über einen anderen Weg angeboten werden. Schließlich können dann alle Verkäufe direkt und ohne Umweg über Apple abgerechnet werden, so sparen Entwicklerteams 15 bis 30 Prozent.

Andere Apps wiederum werden ganz gezielt auf die Prüfung von Apple verzichten wollen, die sonst für die Freigabe im App Store ein Muss ist. Was diese Apps dann im Hintergrund anstellen und ob möglicherweise irgendwelche Daten abgegriffen werden, die sonst nicht abgefragt werden dürften – das bleibt unklar.

Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen: Auf dem Mac ist es seit jeher möglich, Apps aus dem App Store und aus anderen Quellen zu installieren. Und trotzdem reicht ein gesunder Menschenverstand aus, um seinen Mac nicht mit irgendwelcher Malware zu verseuchen. Es werden auf jeden Fall spannende Zeiten…