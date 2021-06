Apple wird mit iOS 15 und iPadOS 15 gendern

Die Beta-Versionen von iOS 15 und iPadOS 15 können aktuell nur von registrierten Entwicklern und Entwicklerinnen installiert werden. Wir haben euch ja schon zahlreiche Neuheiten ausführlich vorgestellt, eines haben wir aber noch nicht genauer besprochen: Apple gendert in iOS 15 und iPadOS 15. Und wird das wohl auch in macOS Monterey tun (habe ich noch nicht testen können).

Apple hat sich für die Schreibweise mit dem Doppelpunkt entscheiden und schreibt demnach in vielen Menüs und Beschreibungen Besitzer:in, Bewohner:in und mehr. Apple beschreibt die Gendersprache im Abschnitt „Grammatical Gender Agreement“ und hat dieses auch schon in der deutschen Version von iOS 15 und Co. umgesetzt.

Es ist davon auszugehen, dass die gendergerechte Sprache auch in der finalen Version von iOS 15, iPadOS 15 und Co. beibehalten wird. Wenn Apple als großer Konzern nun umstellt, könnten viele weiteren Firmen folgen. Google dürfte sicherlich auch Android demnächst anpassen.