Aqara Heizkörperthermostat E1: Erster Eindruck und 10 Prozent Startrabatt

Das Aqara Heizkörperthermostat E1 (Amazon-Link) haben wir schon Ende August angekündigt, ab sofort ist das Produkt bei Amazon erhältlich und kann zum Start sogar 10 Prozent günstiger erworben werden. Nutzt dafür einfach den Gutscheincode TRVE1UKEU und zahlt nur 59,94 Euro statt 56,99 Euro.

Das neue Aqara Thermostat E1 bietet Support für ZigBee 3.0 und auch zukünftig für Matter. Das Farbdisplay auf der Front zeigt die eingestellte Temperatur an und kann über ein paar Icons den Status und den Zeitplan visualisieren. Für HomeKit wird ein Aqara Hub vorausgesetzt, zudem kann die Einrichtung komplett in der Home-App erfolgen. Die Aqara Home-App bietet jedoch noch ein paar Extras, die in HomeKit nicht zur Verfügung stehen.

Einfache Einrichtung

Die Installation des Thermostat ist kinderleicht. Altes Thermostat abschrauben und das E1 von Aqara aufsetzen. Das Heizkörperthermostat ist mit allen Heizkörpern mit M30*1,5mm-Gewindeanschluss kompatibel, einschließlich Danfoss RA-, RAV- und RAVL-Ventilen. Entsprechende Adapter liegen bei.

Die Verarbeitung des Produkts ist gut, die Optik schlicht. Das Farbdisplay macht was her und über den Drehring kann man die Temperatur auch manuell direkt am Gerät einstellen. Die Einrichtung in der Home- oder Aqara Home-App ist schnell erledigt.

Wer das Display nur ablesen möchte, kann es durch einen Klick schnell aktivieren. Wer für drei Sekunden lang das Display gedrückt hält, aktiviert die Kindersicherung und es sind keine manuellen Einstellungen mehr möglich. Ist die Kindersicherung deaktiviert, kann man durch einfaches Drehen die Temperatur einstellen. Das farbige LC-Display zeigt zudem über Icons an, dass die Batterie fast leer ist, ob ein Zeitplan oder der manuelle Modus aktiv ist oder die Verbindung zum Netzwerk nicht mehr anliegt.

Mit HomeKit, Alexa und Google Home

In der Home-App könnt ihr natürlich einfache Automationen anlegen und so zum Beispiel die Heizung je nach Anwesenheit steuern. Gleichzeitig könnt ihr auch Zeitpläne anlegen, sodass die Heizung zu einer bestimmten Zeit an oder zu einer bestimmten Zeit ausgeht. Gut: Ihr könnt einen externen Temperatursensor mit dem Thermostat verbinden. Wird die Temperatur direkt am Thermostat ermittelt, kann diese stark abweichen, wenn man das Gerät zum Beispiel hinter einer Couch anbringt und aufgrund von Stauwärme die Temperatur um mehrere Grad „falsch“ ermittelt wird. Hier kann man den Aqara Temperatursensor oder auch den TVOC Sensor nutzen. Dieser muss in der Aqara Home-App konfiguriert und verbunden werden.

Das Aqara Heizkörperthermostat E1 ist optisch schlicht, bietet ein schönes Farbdisplay, erlaubt die manuelle Steuerung direkt am Gerät, wird mit zwei AA-Batterien (müssen nach circa einem Jahr gewechselt werden) betrieben und erlaubt die smarte Einbindung in HomeKit, Alexa und Google Home.

Wer auf das Smart Home-System von Aqara setzt, kann das neue Thermostat E1 zum Start günstiger kaufen. Nutzt den Gutscheincode TRVE1UKEU.