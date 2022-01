Aqara: Veröffentlichung von neuem Bewegungssensor geplant

Der Smart Home-Hersteller Aqara ist auch hierzulande mittlerweile etabliert. Nun hat das Unternehmen vor, einen neuen Bewegungssensor auf den Markt zu bringen – zunächst in China, später dann wie gehabt wohl auch in Europa.

Das als Aqara Human Presence Sensor FP1 bezeichnete Produkt soll allerdings anders als viele weitere Bewegungssensoren nicht über einen PIR-Sensor verfügen und auch nicht auf eine pixelbasierte Erkennung zurückgreifen, wie sie bei smarten Kameras der Fall ist. Bei der Neuerscheinung soll eine Technologie, die als mmWave bezeichnet wird, zum Einsatz kommen. Diese basiert auf Radiowellen mit Wellenlängen zwischen einem und zehn Millimeter. Der Vorteil: Menschen können weitaus akkurater als über einen PIR-Sensor (Passive InfraRed) erkannt werden. Der Blog HomeKitNews berichtet dazu:

„Laut Information von Aqara kann damit wirklich festgestellt werden, ob sich wirklich jemand im Raum befindet oder nicht, selbst wenn diese Person so gut wie bewegungslos ist (d.h. schläft). Durch den Einsatz der 60-GHz-Millimeterwellentechnologie in Verbindung mit einem horizontalen Winkel von 120 Grad und der radialen Erfassung der Echtzeitdynamik innerhalb eines 5-Meter-Radius erhält der Hausbesitzer ein viel genaueres Bild der Belegung.“

Im Zuge dessen soll auch die Aqara Home-App aktualisiert werden, um unter anderem von den neuen Möglichkeiten mit dem FP1-Sensor Gebrauch machen zu können. Neben einem Standard-Tracking soll dann auch ein Echtzeit-Tracking von Personen oder Tieren an einem spezifischen Standort möglich sein, ebenso wie eine Bewegungserkennung basierend auf Richtungen (z.B. links oder rechts) sowie eine distanzbasierte Erkennung. Nutzer und Nutzerinnen können darüber hinaus einen Raum oder einen festgelegten Bereich abbilden und Objekte wie Sofas, Tische, Fernseher und mehr in die Karte einfügen. Auch sollen sich ganze Bereiche für die Bewegungserkennung deaktivieren lassen.

Wie bei allen Aqara-Geräten wird auch hier Zigbee 3.0 als Kommunikations-Standard zum Einsatz kommen, so dass wohl eine Kompatibilität mit dem neuen Zigbee 3.0-Hub des Unternehmens gegeben sein wird. Der FP1-Sensor verfügt über ein Kabel zur Stromversorgung, wird auch mit Apples HomeKit kompatibel sein, und lässt sich mit Hilfe einer Basis an der Wand anbringen. Der Sensor kann darüber hinaus auch im Winkel justiert werden, um einen bestmöglichen Erkennungswinkel zu erlauben. In China wird der Preis für den Aqara Human Presence Sensor FP1 mit 399 Yuan angegeben, was etwa 55 Euro entspricht. Sollte die Neuerscheinung auch in Europa verfügbar sein, werden wir natürlich darüber berichten.