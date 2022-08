ARD Mediathek: Update bringt neue Suchvorschläge und -historie

Die ARD Mediathek (App Store-Link) ist ein hervorragender Ort, um spannende Dokus oder Reportagen, ebenso wie Filme oder Serien, zu entdecken. Neben der kostenlosen App für iPhones und iPads lässt sich die Mediathek auch über eine eigene tvOS-Anwendung auf dem Apple TV sowie auf Smart TVs verwenden. Neben den Inhalten der ARD stehen auch die Sender 3sat, BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR, ONE, ARD-alpha, 3sat, Arte, KiKA, Phoenix, Tagesschau24 und Deutsche Welle zur Verfügung.

An dieser Stelle sei auch eine Empfehlung ausgesprochen: Derzeit gibt es die neue Doku-Serie „Tod und Spiele – München ’72“ in der ARD Mediathek zu sehen. Die vierteilige Doku-Reihe rekonstruiert die Geiselnahme von elf israelischen Sportlern während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München und lässt dabei Beteiligte und Zeugen aus verschiedenen Ländern zu Wort kommen. Trotz der schrecklichen Ereignisse eine interessante Dokumentation, die auch Kritik am Vorgehen der Medien und Behörden laut werden lässt.

In der nun vorliegenden Version 8.12.0 der ARD Mediathek sollen Nutzer und Nutzerinnen nun noch besser neue Inhalte finden können. Das vor wenigen Tagen neu eingereichte Update bringt bessere Suchergebnisse und -vorschläge mit sich. Das sagt das Entwicklerteam von ARD Online dazu:

„Nichts gefunden? Schneller zum Ziel mit unseren neuen Suchvorschlägen und der Suchhistorie! Zudem haben wir einige Unstimmigkeiten zu folgenden Themen behoben: Abspielprobleme der Livestreams mit Chromecast, Untertitel bei Offline-Inhalten und Livestreams per AirPlay sowie die Bedienung im Bild-in-Bild-Modus. Und zuletzt bereiten wir mit diesem Update Neues für die (Unter-)Rubriken vor – die Neuerungen scharren schon mit den Füßen.“

Die Aktualisierung auf Version 8.12.0 der ARD Mediathek steht allen Usern der Anwendung ab sofort kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung.