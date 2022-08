Gurman: MacBook Pro mit schnellen M2-Chips für dieses Jahr geplant

Während alle Augen auf das kommende iPhone 14-Event gerichtet sind, schaut Mark Gurman von Bloomberg schon weiter in die Zukunft. In seinem neusten PowerOn-Newsletter berichtet der Apple-Experte, dass Apple an der nächsten 14″ und 16″ MacBook Pro-Generation mit M2 Pro und M2 Max Chips arbeitet, die schon später in diesem Jahr auf den Markt kommen könnten.

Die Massenproduktion soll im vierten Quartal starten, allerdings ist der Zeitplan mit der Veröffentlichung „dieses Jahr“ nicht in Stein gemeißelt, da aufgrund von Unterbrechungen in der Lieferkette oder anderen Faktoren auch ein Start Anfang 2023 möglich wäre.

Erste Berichte haben behauptet, dass Apple die neuen M2 Pro und M2 Max-Chips im 3nm-Verfahren herstellen wird, allerdings deutet viel drauf hin, dass Apple 5nm Chips herstellt. Die Chips würden immer noch Leistungsverbesserungen gegenüber den M1 Pro- und M1 Max-Chips in den aktuellen 14″ und 16″ MacBook Pro-Modellen aufweisen, da erwartet wird, dass Apple von TSMCs 5nm-Standardprozess „N5“ zu einem fortschrittlicheren 5nm-Prozess „N5P“ wechselt. Entsprechend werden mehr GPU-Kerne sowie mehr RAM erwartet.

Keine weiteren Änderungen

Die MacBook Pro-Modelle mit M1-Chips sind erst im Oktober 2021 erschienen. Änderungen am Design wird es nicht geben, hier hat Apple einen Volltreffer gelandet und wieder mehr Anschlüsse verfügbar gemacht. Gerüchten zufolge könnte in diesem Jahr auch ein neuer Mac mini mit einem M2 Pro-Chip auf den Markt kommen, ebenso wie ein neuer Mac Pro-Tower mit M2 Ultra- und M2 Extreme-Chips.