ARTE: Verbesserte Erinnerungen und Live-Aktivitäten in Mediathek-App

Die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen sind schon eine feine Sache, wenn man On Demand Serien, Dokus oder andere Inhalte ansehen will. Die Mediatheken stehen mittlerweile auch nicht nur über Smart TVs bereit, sondern lassen sich auch über den Webbrowser oder in mobilen Apps nutzen. Unter iOS und iPadOS gibt es nun neue Möglichkeiten für die ARTE-App (App Store-Link).

Der deutsch-französische Fernsehsender ARTE ist immer einen Blick wert, wenn es einmal Inhalte abseits von Tatort und Co. sein sollen. Spannende Dokus, Reiseberichte, Indie-Spielfilme und Konzertmitschnitte sind nur einige der Inhalte, die sich bei Arte finden. Die ARTE-Anwendung kann ab iOS 14.0 und bei 61 MB an freiem Speicherplatz auf iPhones, iPads und das Apple TV geladen werden.

Das bringt die Aktualisierung mit sich

Das Team von ARTE hat nun mit Version 5.33 einige spannende Neuerungen für die mobile App der Mediathek in den App Store gebracht. Das erwartet euch nach dem Update:

Verbesserung der Streaming-Funktionen über Airplay und Chromecast

Überarbeitung der Erinnerungsfunktion zu Videos, die bald offline gehen

Möglichkeit, Live-Aktivitäten (neu für iOS 16) für alle Livestreams zu aktivieren

Löschung von Videos aus dem Verlauf durch langes Drücken

Verbesserung der Performance und Behebung von kleinen Fehlern

Diese kleinen, aber feinen Optimierungen sorgen dafür, dass sich die ARTE-Mediathek auf den Apple-Geräten noch besser verwenden lässt. Für iPhone-User dürften vor allem die Live-Aktivitäten, die sich ab iOS 16.0 auf dem Gerät nutzen lassen, interessant sein. Die ARTE-App ist zudem voll kompatibel mit Apples AirPlay und Google Chromecast, so dass sich Inhalte auch auf größere Bildschirme streamen lassen, außerdem unterstützt sie den Download von Videos zur Nutzung ohne Internetverbindung. Hat man ein Konto bei ARTE erstellt, können auch geräteübergreifende Favoriten gespeichert werden. Das Update auf v5.33 von ARTE steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen kostenlos im App Store zur Verfügung.