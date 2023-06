Astropad Darkboard: Ergonomische iPad-Zeichenplatte jetzt offiziell erhältlich

Das Team von Astropad, der großen Mehrheit vor allem bekannt durch das Astropad Studio und Luna Display, hat sich an ein neues Produkt gewagt. In der Vergangenheit hat man eng mit Menschen aus der Kunst- und Designbranche zusammengearbeitet, die das iPad für ihre tägliche Arbeit benötigen. Aus dieser Inspiration ist im vergangenen Jahr das Astropad Darkboard entstanden.

„Wir wissen, dass Kreative das iPad für ihre Arbeit nutzen, weil es leistungsstark und vielseitig ist. Aber das iPad allein ist oft nicht sehr komfortabel für die Art und Weise, wie die meisten modernen Kreativen arbeiten – unterwegs, auf der Couch oder im Bett. Deshalb haben wir Darkboard entwickelt.“

So berichtet das Astropad-Team zum neuen Darkboard. Das Produkt wurde kreiert, um das Zeichnen auf dem Sofa, im Bett und unterwegs zu erleichtern. Im Vergleich zu anderen, schwereren Zeichenflächen wiegt das Darkboard nur 635 Gramm – und ist damit sogar leichter als die Verpackung, in der es geliefert wird. Das Darkboard-Gehäuse hält das iPad und den Apple Pencil an Ort und Stelle, so dass man den eigenen Arbeitsbereich beruhigt mitnehmen kann. Ein hochwertiger Hardschaumstoff soll dabei die Arme und Handgelenke polstern und so für einen stundenlangen Komfort bei Zeichensitzungen sorgen.

In zwei Größen für das iPad Pro und iPad Air verfügbar

Über entsprechende Aussparungen ist zeitgleich auch der Ladeanschluss des iPads weiterhin nutzbar, so dass man das Apple-Tablet während der Zeichen-Sessions mit Strom versorgen kann. Auch die Kamera ist weiterhin frei zugänglich, sollte man zwischendurch Fotos oder Videos machen wollen.

Das Astropad Darkboard wurde im September des letzten Jahres beim Crowdfunding-Portal Kickstarter erstmals vorgestellt und dort von der Community finanziert. Nun hat Astropad bekanntgegeben, dass die iPad-Zeichenplatte allgemein verfügbar ist. Es sind zwei Größen erhältlich: eine für das 12,9-Zoll-iPad Pro der dritten Generation oder neuer sowie eine für das 11-Zoll-iPad Pro und das iPad Air.

Das Darkboard kann nun offiziell auf der Astropad-Website in beiden Größen für 119,99 USD (ca. 110 Euro) erworben werden. Der Versand erfolgt bisher nur aus den USA, so dass die Versandkosten inklusive Einfuhrgebühren bei rund 73 USD liegen. Es ist aber davon auszugehen, dass das Astropad Darkboard bald auch in europäischen Online-Shops zu haben sein wird.