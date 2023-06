The Unic: Puzzle-Game für Muster-Fans bekommt großes Update spendiert

Es ist immer wieder schön anzusehen, wenn sich Entwicklerstudios auch nach Jahren noch um ihre Spiele kümmern und Updates veröffentlichen. So auch aktuell geschehen mit The Unic (App Store-Link), einem im April 2019 erschienenen Puzzle-Game von Lozange Lab aus dem französischen Metz.

The Unic lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen. Neben 119 MB an freiem Speicherplatz sollte man außerdem über iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer auf dem zu installierenden Gerät verfügen. Das Team von Lozange Lab hat auch bereits eine deutsche Lokalisierung integriert.

„The Unic ist ein Beobachtungsspiel, das jeden Muster- und Design-Liebhaber begeistern wird“, berichtet das Entwickler-Team im App Store. „Egal, ob du weißt, was Polka Dots, Tartan, Argyle oder Gingham sind, mach dich bereit, dich in diesem frischen, farbenfrohen und sorgfältig bearbeiteten Spiel zu vergnügen!“

Das Ziel in jedem der zufällig generierten Level ist es, ein Unikat aus einer Reihe von vorliegenden doppelt vorhandenen Mustern herauszufinden, indem es mit einem Doppeltipp markiert wird. Danach werden die Muster neu gemischt und es entsteht ein neues Muster-Unikat – so lange, bis alle Muster im Level gefunden worden sind. Um dieses Unterfangen noch zu erschweren, gibt es für jede Unikat-Suche ein Zeitlimit.

Erweiterte Zeitvorgaben und neue App-Icons

Nun hat sich das Entwicklerteam während der Arbeit an einem anderen Spiel entschlossen, die Aufmerksamkeit nochmals auf The Unic zu legen. „Wir haben beschlossen, ein großes Update zu erstellen, das sich auf ein einfacheres Gameplay und günstigere In-App-Käufe konzentriert“, heißt es von Lozange Lab. „Und so ist The Unic 2.0 nun im App Store erhältlich.“ Das sind die Neuerungen von Version 2.0:

Die Zeitvorgaben wurden erhöht und das Spiel ist jetzt viel einfacher, einschließlich Unic Rush und Hard Mode

Alle Preise für In-App-Käufe wurden drastisch gesenkt

Hinweise sind jetzt besser sichtbar und bleiben länger erhalten

Mehr Belohnungen in den Zielen

Täglicher Bonus erhöht

Die Sounds sind jetzt flüssiger

Neue App-Icons

Unterstützung für die Notch auf allen Geräten, um ein bildschirmfüllendes Erlebnis zu genießen

Der Titel im Menü ist jetzt animiert

The Unic kann weiterhin gratis geladen und ausprobiert werden. Die Spielmodi Zen Mode und Crazy Flip können über In-App-Käufe in Höhe von 2,99 bzw. 1,99 Euro erworben und dauerhaft genutzt werden. Ein abschließender Trailer bei YouTube zeigt euch das Gameplay von The Unic nochmals im Detail.