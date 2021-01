Aukey Omnia: Ein weiteres kompaktes USB-C-Netzteil mit 20 Watt

Man könnte ja meinen, dass Apple in den vergangenen Jahren relativ wenig Aufwand in die Entwicklung seiner Netzteile gesteckt hat, mittlerweile lässt man es ja lieber ganz weg. Wer eine Alternative zum 20 Watt USB-C Power Adapter von Apple sucht, der aktuell für 25 Euro verkauft wird, sollte sich die neue Hardware von Aukey ansehen.

Den Aukey Omnia Mini (Amazon-Link) haben wir euch bereits Anfang Dezember kurz vorgestellt, bisher war das kompakte Ladegeräte aber äußerst schwer zu bekommen. Mittlerweile kann das USB-C-Netzteil mit 20 Watt Leistung wieder bestellt werden und ist mit 18,99 Euro sogar etwas günstiger als die Alternative von Anker, die technisch absolut vergleichbar ist.

Aukey Omnia Mini ist kompakt, schick und schnell

Was mich nach dem Auspacken zudem sehr gefreut hat: Die Optik des Ladegeräts von Aukey ist sehr dezent. Während Anker seinen Firmennamen prominent an der Flanke des Netzteils platziert hat, findet man den Aukey-Schriftzug nur sehr dezent als kleine Einkerbung an der Seite. Sicherlich nur ein kleines Detail, aber bei technisch sonst absolut ähnlichen Produkten macht so etwas für mich einen Unterschied. Die gesetzlich vorgeschriebenen Aufdrucke sind auch beim Aukey Omnia Mini an der Unterseite platziert und so beim Betrieb nicht sichtbar.

Und so bekommt man für 18,99 Euro ein schnelles und optisch hübsches Netzteil, das sich in der Apple-Welt nicht verstecken muss. Es gibt keine LEDs oder anderen Schnickschnack, sondern einfach nur ein kleines und schnelles Ladegerät mit USB-C-Anschluss. Auch das matte Plastik gefällt mir etwas besser als die glänzende Umsetzung von Anker.

Und wie wir alle wissen, gibt es bei Aukey ja auch immer mal wieder die eine oder andere Rabatt-Aktion. Aufgrund der aktuell noch begrenzten Verfügbarkeit gehe ich beim Aukey Omnia Mini zwar davon aus, dass er zeitnah nicht stark im Preis fällt, im Auge behalten sollte man dieses kleine Ladegerät aber auf jeden Fall, wenn man nicht zum aktuellen Preis zuschlagen möchte.