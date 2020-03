Bend-Test: Auch das iPad Pro 2020 lässt sich leicht verbiegen

Erinnert ihr euch noch an das Bend-Gate? 2018 hat Apple das iPad Pro veröffentlicht, welches sich mit recht wenig Kraft verbiegen ließ. Allerdings haben einige Nutzer berichtet, dass ihr brandneues iPad Pro sich schon in der Originalverpackung verbogen hat. Apple hatte daraufhin reagiert und in einem Statement verlauten lassen, dass es sich nicht um einen Defekt handelt. Gleichzeitig wurde ein neues Support-Dokument veröffentlicht.

Jetzt stellt sich die Frage: Ist das 2020er iPad Pro ebenfalls so leicht zu verbiegen? Die Antwort lautet: Ja. Es ist davon auszugehen, dass Apple beim Fertigungsprozess nichts geändert hat und der gleiche Aluminiumrahmen auch beim neuen iPad Pro 2020 zum Einsatz kommt.

Der YouTuber EverythingApplePro (über 8 Millionen Abonnenten) hat auch das neue iPad Pro ausgepackt und es einem Bend-Test unterzogen. Das Ergebnis ist ja schon offenstilich, wer sich die iPad-Quälerei ansehen will, klickt sich in das Video.

Bend-Test: Muss das sein?

Ich persönlich finde Bend-Test nicht hilfreich. Vor allem nicht beim iPad. Während sich die Hersteller immer wieder überbieten und die neuste Hardware in möglichst dünne Rahmen pressen, wundern sich Nutzer darüber, dass die Modelle zu leicht zu verbiegen sind. Soll Apple lieber einen 10 Millimeter Stahlrahmen bauen, damit das iPad sich auf gar keinen Fall verbiegen lässt? Solch ein hässliches iPad möchte wohl niemand mit sich rumschleppen.

Von daher ein guter Rat: Verbiegt euer iPad nicht mit Absicht. Achtet ein wenig auf euer Gerät. Wenn man keine Schutzhülle nutzen will, die in einigen Situationen sicherlich hilfreich ist, sollte man einfach darauf achten, dass man das iPad nicht mit zu vielen oder zu schweren Gegenständen in den Rucksack packt. Wer das iPad auf dem Sofa nutzt, sollte es dort nicht einfach liegen lassen. Die nächste Person setzt sich unabsichtlich drauf und das Geschrei ist groß. Also: Wer mit seinen Geräten vernünftig umgeht, wird auch kein krummes iPad haben.

Man könnte auch meinen, dass man durch solch einen Biege-Test, der hoffentlich viele Views generiert, zwar ein iPad komplett unbrauchbar macht, durch die Werbeeinnahmen sich der Tester aber gleich 5 neue iPads kaufen kann. Ich finde: Das muss nicht sein.