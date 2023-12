Black Clover M – Rise Of The Wizard King: Abenteuer-RPG neu im App Store

Das just im deutschen App Store erschienene neue Spiel Black Clover M (App Store-Link) ist ein Abenteuer-RPG, das auf der gleichnamigen beliebten Anime-Serie „Black Clover“ basiert, die von TV Tokyo ausgestrahlt wird. „Black Clover“ wurde vom japanischen Verlag Shueisha veröffentlicht, ab Februar 2015 im japanischen Manga-Magazin „Weekly Shonen Jump“ fortlaufend veröffentlicht, und hat sich weltweit über 19 Millionen Mal verkauft.

Die Publisher von Garena haben das RPG-Sammelspiel Black Clover M: Rise Of The Wizard King im App-Store und auf Google Play veröffentlicht. Das von VIC Game Studios entwickelte Mobile Game lädt Spieler und Spielerinnen ein, ihre Magie zu entfesseln und sich auf eine spannende Reise zu begeben, um König der Magier zu werden. Der Download des Titels für iOS und iPadOS ist kostenlos, erfordert rund 1,3 GB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 14.0 oder neuer auf dem Gerät, und steht zum Start auch bereits in deutscher Sprache bereit. Die Finanzierung erfolgt über optionale In-App-Käufe.

Black Clover M verfügt über ein umfangreiches Charaktersystem und 3D-Renderings klassischer Szenen, die auf dem Original-Anime basieren. Gamer können in rasante Kämpfe eintauchen, Strategien entwickeln und zahlreiche Quests auf ihrem Weg erfüllen. Die magische Welt von Black Clover und ihre ikonischen Schauplätze können ab sofort aus der Perspektive von Asta erkundet werden.

Exklusive Belohnungen zum Launch: Events und Missionen

Anlässlich des globalen Launches schenkt Garena allen Spielern und Spielerinnen, die sich vorregistriert haben, Meilenstein-Belohnungen, darunter Mimosa und ihr exklusives Kostüm „Caféuniform“ sowie Yamis Skill-Seite. Gleichzeitig lassen sich eine Reihe von Belohnungen freischalten, wenn man das Spiel jetzt herunterlädt und spielt – einschließlich Charlotte (SSR), einen weiteren garantierten SSR-Charakter und mehr.

Die Debütsaison von Black Clover M läuft ab sofort und umfasst mehrere Beschwörungs- und Missionsevents. Gamer können an Beschwörungsevents wie der Auswahlbeschwörung, der Saison-1-Pickup-Beschwörung „Akademie Clover“ und der neuen Magier-Pickup-Beschwörung teilnehmen, die einen garantierten Magier (SSR) zusammen mit den Magiern Asta und Mimosa der Akademie Clover sowie Yami (SSR), dem „Ordensführer der Schwarzen Stiere“, bietet. Außerdem erwartet alle eine Saison-Skill-Seite-Pickup-Beschwörung. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt die Neuerscheinung und ihre Geschichte dahinter nochmals in Wort und Bild.