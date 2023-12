Apple: Einnahmen von In-App-Käufen werden zum Welt-AIDS-Tag gespendet

Seit 2006 ist Apple eine Partnerschaft mit (RED) eingegangen, um den Global Fund im Kampf gegen HIV/AIDS zu unterstützen. Wenn Kunden und Kundinnen (PRODUCT)RED Produkte kaufen, geht ein Teil des Erlöses an den Global Fund, der 100 Prozent des Beitrags von Apple zur Finanzierung von HIV/AIDS-Programmen in Afrika südlich der Sahara verwendet.

In den letzten 17 Jahren hat die Apple-Kundschaft dazu beigetragen, mehr als eine Viertelmilliarde US-Dollar zu sammeln und damit Millionen von Menschen den Zugang zu lebensrettenden antiretroviralen Behandlungen und HIV-Tests zu ermöglichen und HIV-positiven Müttern dabei zu helfen, die Weitergabe des Virus an ihre Babys zu verhindern.

In diesem Jahr macht Apple es einfach und unterhaltsam, (RED) und den Global Fund mit Kundenkäufen zu unterstützen. Vom heutigen Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember bis einschließlich 4. Dezember spendet der App Store alle Erlöse aus ausgewählten, exklusiven In-App-Käufen für drei ausgesuchte Spiele – Monopoly GO! (App Store-Link), Gardenscapes (App Store-Link) und EA Sports FC Mobile (App Store-Link) – an den Global Fund, darunter verspielte Avatare, coole Schilder und Star-Fußballer.

Darüber hinaus spendet Apple bis zum 8. Dezember für jeden Einkauf, der mit Apple Pay auf apple.com, über die Apple Store-App oder in einem Apple Store getätigt wird, einen US-Dollar. Es lässt sich jedes beliebige Apple-Produkt oder Zubehörteil kaufen und damit helfen, Leben zu retten. Hunderte von Apple Stores auf der ganzen Welt werden an diesem Tag in ihren Geschäften auf die Aktion aufmerksam machen.

Apple Watch Series 9 im speziellen PRODUCT(RED)-Design

Die Apple Watch ist außerdem in einem (PRODUCT)RED-Aluminiumgehäuse mit einem (PRODUCT)RED Sportband erhältlich. Angetrieben vom neuen S9 SiP, bietet die Apple Watch Series 9 Gesundheits-, Fitness- und Sicherheitsfunktionen sowie eine neue magische Doppeltipp-Geste und Präzisionssuche für das iPhone.

Die neuen Palette- und Solar Analog-Zifferblätter werden auch in Rot erhältlich sein, zusammen mit Metropolitan, World Time, Numerals Mono, Gradient, Stripes und Typograph in einer Kollektion von speziell angepassten Zifferblättern zur Feier des Welt-AIDS-Tages. (PRODUCT)RED-Produkte wie die Apple Watch Series 9, das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 und iPhone SE sowie Zubehör wie die Silikonhülle mit MagSafe für die gesamte iPhone 14- und iPhone 13-Produktpalette können in den Filialen und online bestellt werden.