Bluestein startet günstige AirTag Schlüsselanhänger aus Leder

Mittlerweile ist es eine ganze Weile her, seit die AirTags auf den Markt gekommen sind. Die kleinen Dinge-Finder haben es mir schwer angetan, vor allem im Vergleich zu Lösungen wie Tile. Zudem sind sie für ein Apple-Produkt gar nicht mal so teuer, denn ein 4er-Set bekommt ihr direkt bei Amazon für rund 96 Euro. Ihr bezahlt für einen AirTag also weniger als für das legendäre Poliertuch.

Das eigentliche Geld macht Apple vermutlich beim Zubehör – ein Schlüsselanhänger aus Leder kostet beispielsweise mehr als der AirTag selbst. Da schaut man sich durchaus nach Alternativen um.

Bluestein-Schlüsselanhänger ist in drei Farben erhältlich

Eine weitere Option gibt es jetzt vom bekannten Zubehör-Hersteller Bluestein, der seine Schlüsselanhänger aus Leder erstmals zum Start auch direkt auf Amazon verkauft. Mit 14,98 Euro sind sie ohnehin schon relativ günstig, mit dem Gutscheincode BLUESTEIN20 könnt ihr den Preis um weitere 20 Prozent reduzieren und zahlt an der Kasse weniger als 12 Euro.

Die Funktionalität ist natürlich schnell beschrieben. Genau wie das Original von Apple verfügen die Schlüsselanhänger von Bluestein über einen kleinen Knopf am Verschluss. Dieser wird benötigt, um den AirTag in den „Leder-Ring“ zu schieben und danach zu befestigen. Das ist wenig überraschend.

Zur Zeit gibt es den AirTag-Schlüsselanhänger von Bluestein in drei Farben: Schwarz, Braun und Dunkelgrün. Die beiden letztgenannten Farben werden sogar sofort mit Prime versendet, das schwarze Modell wird nächste Woche geliefert.

Bluestein® Apple AirTag Leder Schutzhülle,... ✅ AIRTAG ANHÄNGER: Die Bluestein Lederhülle aus echtem Leder ist speziell für Apple AirTags entwickelt. Entfalten Sie das volle Potenzial Ihres Smartphones durch die Verbindung mit den Air-Tags...

✅ INNOVATIVES DESIGN: Die speziell für AirTags entwickelte Lederhülle überzeugt durch ein hochwertiges Tragegefühl und minimalem Gewicht. Unauffällig als Ortungsgerät für Ihren...