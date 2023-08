Bugsnax: Update erlaubt kostenloses Ausprobieren des Insel-Abenteuers

Das beliebte Premium-Game Bugsnax (App Store-Link) wurde erstmals im Jahr 2020 für die PS4, PS5, macOS und Windows veröffentlicht. Das Abenteuer-Spiel vom US-amerikanischen Entwicklerstudio Young Horses fand im April 2022 auch den Weg zu Steam, auf die Nintendo Switch, die Xbox One und Xbox Series X/S. Im Juli dieses Jahres wurde dann eine Version für iOS im deutschen App Store veröffentlicht.

Bisher konnte Bugsnax dort als Premium-Titel zum Preis von 9,99 Euro auf iPhones, iPads und auch das Apple TV heruntergeladen werden. Das Adventure benötigt dazu mindestens iOS/iPadOS/tvOS 13.0 oder neuer sowie rund 2,1 GB an freiem Speicherplatz. Auch eine Unterstützung für kompatible Game-Controller und eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

Nun hat sich das Entwicklerteam von Young Horses dazu entschlossen, Bugsnax in Zukunft kostenlos anzubieten, um interessierten Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, das Spiel vor dem Kauf ausprobieren zu können. Ein mit In-App-Käufen überladenes Game wird man auch in Zukunft bei Bugsnax nicht finden: Das aktuelle Update auf Version 2.0.69490 fügt lediglich einen einzigen In-App-Kauf hinzu, mit dem sich die Vollversion des Abenteuer-Spiels für 9,99 Euro freischalten lässt.

Doch worum geht es in Bugsnax eigentlich genau?

„Fangen Sie in diesem ungewöhnlichen Inselabenteuer geheimnisvolle lebende Süßigkeiten und verfüttern Sie sie an Ihre Freunde! Bugsnax nimmt Sie mit auf eine urkomische Reise auf die Insel Schleckum, die Heimat der legendären Halbwesen aus Süßigkeiten und Insekten, der Bugsnax. Sie folgen einer Einladung der unerschrockenen Entdeckerin Elizabert Megafein, die bei Ihrer Ankunft nirgendwo zu finden ist, während ihre Jünger ganz allein und hungrig auf der Insel verstreut sind. Es liegt an Ihnen, die Geheimnisse der Insel Schleckum aufzudecken: Was ist nur mit Lizbert geschehen? Was sind eigentlich Bugsnax und woher stammen sie? Und vor allem: Warum schmecken sie nur so LECKER?“