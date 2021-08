Cachly: Meine liebste Geocaching-App erhält endlich einen Dunkelmodus

Wenn ich mal wieder auf Dosenjagd gehe, kommt bei mir seit mehreren Jahren die Geocaching-App Cachly (App Store-Link) sehr zufriedenstellend zum Einsatz. Cachly kostet 4,99 Euro im App Store und kann per In-App-Kauf in Höhe von 2,99 Euro auch Offline-Kartenmaterial für Touren abseits des Mobilfunkempfangs speichern. Der Download ist etwa 127 MB groß und fordert vom Nutzer zudem iOS 10.0 oder neuer ein. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden.

Wenn ihr Lust auf Outddor-Aktivitäten habt und euch fürs Geocachen begeistern könnt, solltet ihr auf jeden Fall einen Blick auf Cachly werfen, die auch offline funktioniert. In Cachly gibt es zudem die Möglichkeit, das eigene Geocaching-Konto von Groundspeak einzubinden und zu verwenden, Offline-Caches zu speichern, Übersetzungen für Cache-Beschreibungen anzeigen zu lassen, verschiedene Karten-Optionen wie Apple Maps, Google Maps, Ordnance Survey oder Open Street Maps zu nutzen, Caches zu suchen und zu sortieren, Notizen zu Caches hinzuzufügen sowie mehrere Dritt-Anwendungen zur Navigation zum Cache zu nutzen – so etwa Google und Apple Maps, Waze, Navigon, TomTom und Sygic.

Vor wenigen Tagen hat das Entwicklerteam von Zed Said Studios nun die neueste Version von Cachly in den deutschen App Store gebracht. Im großen Versionssprung auf v7.0 gibt es einige spannende Neuerungen, laut Aussage des Teams ist es „unser bisher größtes Update“, das „einige großartige neue Funktionen“ mit sich bringt. Welche das sind, führen wir nachfolgend auf:

Dunkler Modus mit dunklen Karten

Vorlagen für die Live-Suche

Option zum Verhindern des Dunkelmodus in der App

Zeigen aller Wegpunkte aller Caches

Geocaching.com Lösungs-Checker

Automatische Besuche für Trackables

Verbesserungen auf der Apple Watch: Persönliche Notiz, Offline-Listen, Logeinträge, Bilder, Attribute, Wegpunkte

Neue Hilfe in der App mit Suche nach Themen, gleicher Inhalt auf der Webseite

Navigation: Automatischer Zoom, wenn du dich dem Ziel näherst

Adventure Labs in Offline-Listen speichern

GPX Import: Möglichkeit, die korrigierten Koordinaten und persönliche Notiz auf Geocaching.com hochzuladen

GPX Import aus Waymarkly

Cachly kommt im deutschen App Store auf hervorragende 4,6 von 5 Sternen bei knapp 1.700 Bewertungen der Nutzer und Nutzerinnen. Das Update auf Version 7.0 für die App lässt sich ab sofort kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen.