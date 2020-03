Call of Duty Mobile: Meltdown als neue Karte & Infos zur kommenden Stahllegion-Saison

Weiterhin gilt: Call of Duty Mobile (App Store-Link) ist mein aktuell liebstes iOS-Spiel. Heute gibt es ein neues Update auf Version 1.0.11, das 2,1 GB groß ist und folgende Neuerungen enthält.

Die Kurzfassung

Das Stahllegion-Update ist da!

Neue Industrielle Revolution-Themenbelohnungen für Rang-Bestenlisten

Neue Belohnungen für den Premium- sowie den kostenlosen Battle Pass

Neue Mehrspieler-Karte und zeitlich begrenzte Spielmodi

Überarbeitete Nutzeroberfläche

Verbesserungen bei Battle Royale

Verschiedene Fehlerkorrekturen und Optimierungen

Neue Events und Infos zu kommenden Saison

Die Neue Stahllegion-Saison startet am 1. April und endet am 1. Juni 2020. Gleichzeitig wird es neben zahlreichen Optimierungen und Verbesserungen auch neue Events und spezielle Game-Modi geben:

19. bis 26. März : Rapid Fire (MP-Modus)

: Rapid Fire (MP-Modus) 23. bis 31. März : Sticks & Stones (MP-Modus)

: Sticks & Stones (MP-Modus) 25. bis 31. März : Meltdown Map Challenge

: Meltdown Map Challenge 26. bis 1. April : Wöchentliche Multiplayer Challenge

: Wöchentliche Multiplayer Challenge Ab 1. April: Saison 5

Call of Duty Mobile: Stahllegion-Saison startet am 1. April

Neue Ranglistensaison

Neue Belohnungen der saisonaien Rangliste

Brandneue Waffen und Ausrustung zum Thema ‘Industrielle Revolution’, inklusive der epischen Schniachtschiff-Waffe und des epischen Soldaten Ruin, im Ranglistenmodus der Saison 4

Änderungen am Ranglistenmodus

Verbesserte Grafik und Partikeleffekte Im Ranglistenspiel-Menu

Verbesserte Regeln zum Verdienen von Punkten für den Mehrspieler-Modus auf Basis der Leistung der Spieler

Verbesserte Spielersuche

Neue Karte im MS-Ranglistenmodus: Scrapyard temporär durch Meltdown ersetzt, verfügbar fur S&Z, HER und TDM-

Reduzierte Strafe für verlorene Ranglistenspiele

Battle Pass

Neue Inhalte Lt. Commander David Mason, Codename: SECTION – ursprünglich aus Call of Duty: Black Ops 2 – jetzt im Premium-Battle Pass verfügbar

Battle Pass-Waffen mit Mason-Thema sind jetzt für kurze Zeit verfügbar Kostenlose Battle Pass-Belonnungen

GKS: Neue Hochleistungs-MP mit zuverlassigem Rückstoß und guter Stabilität, die Ziele auf größere Distanz trifft

Neue Punkteserie – Fernlenkschock: Spürt Feinde in der Nahe auf und setzt sie mit einem elektrischen Schock außer Gefecht

Mehrspieler

Neue Modi: Waffenspiel: Teamkampf = Waffenspiel + TDM, verbessern Sie Ihre Waffen durch Abschüsse oder zwei Assists. Das erste Team mit 60 Punkten oder einem Messersieg auf der letzten Stufe gewinnt. 2v2 Showdown: Zwei Teams treten gegeneinander an und nutzen dabei zufällige Waffenausrustungen, die alle 2 Runden geändert werden. Erledigen Sie zuerst beide Feinde oder erobern Sie in der Verlängerung den Punkt, um das Match zu gewinnen. Das erste Team, das 6 Runden gewinnt, gewinnt das Spiel. Wiedereinstiege in der Runde und Gesungheitsregeneration sind deaktiviert.

Neue Karte Meltdown: Ursprünglich aus Call of Duty: Black Ops 2 – Kämpfen Sie im industriellen Abschnitt eines Atomkraftwerks Meltdown ist in diesen 7 Modi verfugbar: S&Z, HER, TOM, Nur Scharfschützen, Waffenspiel: Teamkampf und FFA



Optimierungen

Kurzzeitiger Modus: Requisitenjagd Reduzierte Rundenzahl von 3 auf 2, erhöhte Rundenzeit Spieler konnen während der ersten Runde einem laufenden Spiel beitreten Optimierte Startpunkte fur Spieler, die einem laufenden Spiel beitreten Eine neue Frühlings-Requisitenjagd erscheint in Kürze

Modus ‚Gegen KI üben: In diesem Modus werden keine anderen menschlichen Spieler mehr hinzugefügt Timer für Unverwundbarkeit nach dem Wiedereinstieg auf 4 Sekunden geändert

Front: Timer für Unverwundbarkeit nach dem Wiedereinstieg auf 4 Sekunden geändert

Waffenspiel: Neue Waffen der Rotation hinzugefügt

Nur Scharfschützen: Scharfschützenvisiere werden zu Standard-Zielfernrohren geändert

Waffenbalance

Stabilität beim S36 reduziert, norizontaler Rückstoß erhöht

Reduzierte Zeit beim Wechsel von Sprint zu Schießen mit LMG

Stabilität und Schaden auf kurze Distanz der MSMC reduziert

Schaden auf kurze Distanz beim Typ 25 reduziert

Zurückschrecken bei Treffern durch Locus, DL Q33 und Arctic.50 erhöht

Stark erhöhte Stabilität beim ASM10, erhohte effektive Reichweite

Effektive Reichweite des LK24 erhöht

Effektive Reichweite des BK57 erhöht

Effektive Reichweite des ICR erhöht

Erhöht Stabilitat beim AK-47 und Schlachtschiff

Bewegung

Optimiertes Rutschen und Springen

Korrekturen

Fehler in FFA behoben, durch den das Trophy-System die eigenen Projektile zerstörte

Fehler beim Sound des DL Q33 – Festtage behoben

Sprachankündigung korrigiert, wenn ein Teammitglied eine Predator-Rakete einsetzt

Fehler behoben, durch den Spieler Bonuspunkte für einen Stellung-Abschuss verdient haben, wenn sie einen VTOL eingesetzt haben, während sie in der Stellungszone waren

Fehler einer Sprachankündigung im HER-Modus behoben

Battle Royale

Neuer Modus: Ego-Gefecht Ego-Gefecht-Modus: 20v20-Kampf nur in Egoperspektive Weitere Informationen über diesen kurzzeitig verfügbaren Modus folgen in Kurze!



Easter Egg-Event

Während des Osterei-Events in BR wird es einige Änderungen am Zirkusbereich geben – sehen Sie sich das mal an!

Halten Sie die Augen nach den Eiern auf der Karte offen und zerbrechen Sie sie!

Waffenbeute

UL736-LMG & HS2126-Schrotflinte zu BR hinzugefügt

Korrekturen & Optimierungen

Fehler behoben, durch den Spieler die Axt und den Baseballschlager nicht ausrüsten konnten

Wir haben das Nahkampfwaffen-Interface geändert – Spieler müssen jetzt eine \Waffe auswählen

System

Optimierungen Verbesserte Lobby-UI und Grafik fur ein besonders nutzerfreundliches Erlebnis nach dem Ende des Ranglistenmodus in Saison 4; Spieler mussen auf die neuste Version aktualisieren, um in der neuen Saison aufzusteigen Soap und Outrider wurden etwas aufpoliert



Korrekturen

Fehler behoben, durch den das Spiel beim Öffnen der Freundesliste in der Modus-Lobby eingefroren ist

Ach, übrigens: Ich spiele ja sehr gerne Battle Royale. Was ich nicht verstehe: Warum entscheidet man sich für ein 2er oder 4er Team, wenn man doch sowieso alles alleine machen will? In diesem Spielmodus ist Teamwork gefragt! Das nervt mich richtig!