Snake Core: Neues Premium-Spiel mischt Retro und Action

Vor genau zwei Wochen haben wir bereits über die Vorbestell-Möglichkeit von Snake Core (App Store-Link) berichtet. Ein genaues Datum für den Start gab es nicht, daher können wir jetzt verkünden: Snake Core ist jetzt im App Store verfügbar. Die Universal-App mischt ein klassisches Spielprinzip mit jeder Menge Action im Retro-Stil.

In Snake Core wird keine immer länger werdende Schlange durch die Pixel-Welt gesteuert, stattdessen übernimmt man die Kontrolle über einen ganzen Trupp an Soldaten. Diese müssen nicht nur ihre Kameraden aufsammeln, sondern auch gegen Aliens kämpfen, Bomben entschärfen oder bestimmte Objekte verteidigen.

Snake Core stottert an einigen Stellen noch ein wenig

Mittlerweile habe ich die Chance gehabt, das Spiel auszuprobieren und habe gemischte Gefühle. Die Swipe-Steuerung hat eine kleine Verzögerung und beim virtuellen D-Pad ist es tödlich, wenn man neben einen Button drückt. Die besten Erfahrungen habe ich mit der Steuerung gemacht, die in der englischsprachigen App „Clockwise“ genannt wird. Hier drückt man auf die linke oder rechte Hälfte des Bildschirms und die Schlange bewegt ich aus der Ich-Perspektive gesehen in die entsprechende Richtung.

Was mich ebenfalls ein wenig gestört hat: Snake Core soll sich nicht nur im Querformat, sondern auch in Portrait-Ausrichtung spielen lassen. Hier sind aber zahlreiche Texte abgeschnitten und der Ausschnitt des Spielfelds ist einfach zu klein geraten.

Letztendlich sind Steuerung und Hochformat aber zwei Punkte, an denen man definitiv arbeiten kann. Und es ist ja nicht so, dass Snake Core keinen Spaß machen würde. Ein einfaches Spielprinzip wurde mit verschiedenen Spielmodi und Missionen in ein völlig neues Gewand gepackt. Das macht tatsächlich viel Spaß – solange man nicht vor eine Wand rennt und die Runde sofort verloren ist. Aber genau das war ja schon im klassischen Snake die Herausforderung.

Positiv zu bewerten ist zudem, dass die Entwickler von Snake Core auf In-App-Käufe und sonstigen unnötigen Schnick-Schnack verzichtet haben. Für 3,49 Euro bekommt man ein Spiel der alten Schule, bei dem man sich nach dem Bezahlen keine weiteren Gedanken mehr machen muss.