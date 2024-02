„Call of Duty: Warzone Mobile“ startet am 21. März offiziell

Vor rund zwei Jahren hat Activision den mobilen Ableger „Call of Duty: Warzone Mobile“ angekündigt. Nach einer langen Beta-Testphase, unter anderem auch in Deutschland, wird das mobile Spiel am 21. März 2024 weltweit für iOS und Android veröffentlicht. Es handelt sich um ein Free-to-Play Spiel mit den Karten Verdansk und Rebirth Island, zudem gibt es eine Anbindung an die PC- und Konsolen-Version „Call of Duty: Modern Warfare III“ und „Call of Duty: Warzone“. Erfahrungspunkte aus allen Plattformen fließen zusammen, unter anderem für das Spielerlevel, den Battle Pass oder Waffen-EPs.

Auf der Karte Verdansk, der auch den Verdansk Gulag einschließt, könnt ihr mit 120 Spielern und Spielerinnen um den Sieg kämpfen. Wird man eliminiert, steigt man erneut in das Spiel ein. Die 48-Spieler-Insel Rebirth Island ist ebenfalls verfügbar, mit Resurgence-Regeln, so dass ihr nach der Elimination wieder ins Spiel einsteigen könnt, solange noch ein Team-Mitglied am Leben ist. Des Weiteren gibt es auch Zugriff auf andere Call of Duty Multiplayer-Karten, zum Beispiel Shipment, Scrapyard und Shoot House. Als Spielmodi stehen auch Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination und andere zur Verfügung.

„Call of Duty: Warzone Mobile“ mit Gamecontroller spielen

„Call of Duty: Warzone Mobile“ ist mit Gamecontrollern kompatibel, bietet aber auch die Möglichkeit die virtuellen Joysticks und Buttons auf dem Display nach den eigenen Vorlieben anzuordnen. Diverse Optionen können auch die Leistung und Grafik beeinflussen. Letztendlich soll der mobile Ableger mit der Konsolen-Version vergleichbar sein.

Schon Call of Duty Mobile war mit über 100 Millionen Downloads einer der größten Mobile-Launches aller Zeiten und es wird erwartet, dass „Call of Duty: Warzone Mobile“ diesen Rekord knacken wird. 50 Millionen Spieler und Spielerinnen haben sich schon für den Download von Warzone Mobile vorregistriert.

Der weltweite Start für „Call of Duty: Warzone Mobile“ ist für den 21. März 2024 angesetzt. Im deutschen App Store könnt ihr euch „Call of Duty: Warzone Mobile“ schon jetzt herunterladen und direkt ins Geschehen einsteigen, ab Mitte März wird das Spiel in allen Regionen weltweit verfügbar gemacht.