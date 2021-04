Cards!: Premium-Puzzle-Adventure jetzt im App Store erschienen

Seit Ende März ließ sich das Premium-Game Cards! (App Store-Link) zum vergünstigten Preis von 2,29 Euro im deutschen App Store vorbestellen. Nun ist pünktlich am heutigen Tag das offizielle Release des Spiels erfolgt. Zum Preis von 3,49 Euro lässt sich Cards! auf iPhones und iPads ab iOS/iPadOS 13.2 sowie bei 106 MB an freiem Speicherplatz herunterladen. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht, allerdings kommt das Spiel auch ohne größere Textbausteine aus, so dass sich hier kein Nachteil ergibt.

Das deutsche Indie-Entwicklerteam von TheCodingMonkeys war in der Vergangenheit bereits für viele tolle Apps verantwortlich, so unter anderem RULES!, Reiner Knizia’s Lost Cities und Carcassonne für iOS. Mit Cards! ist nun also eine weitere Neuerscheinung von den Entwicklern erschienen. Im Grunde genommen handelt es sich bei Cards! um ein kartenbasiertes Puzzle-Abenteuer, in dem es den Gamer an viele spannende Orte verschlägt.

„Üppige Wälder, wilde Ozeane und heulende Höhlen. Heißluftballons, Katzen und tödliche Wüsten. Wischen Sie sich Ihren Weg durch eine gefährliche Welt. Ihr Schicksal liegt in einem Kartenspiel.“

Das Gameplay basiert auf simplen Swipe-Gesten, die sich schnell erlernen lassen und so auch für Anfänger einen guten Einstieg bieten. Zudem gibt eine überraschende und variantenreiche Story und viele Puzzles in Cards!. Die komplette Geschichte des Spiels wird über das Aufdecken von Karten in Bildern und Sounds erzählt, bei denen sich der Spieler oft zwischen mehreren Möglichkeiten entscheiden muss.

Zu Beginn stehen insgesamt drei Lebensherzen zur Verfügung – trifft man eine falsche Entscheidung, verliert man mindestens eines davon. So kann es durchaus einmal vorkommen, dass das Puzzle-Abenteuer bereits nach kurzer Zeit beendet ist. Es heißt dann, das jeweils letzte absolvierte Kapitel von neuem zu beginnen. Ein Sammel- oder taktisches Kartenspiel ist Cards! daher nicht, eher eine Art Abenteuer mit Entscheidungs-Elementen, die an Titel wie Reigns erinnern. Das Gameplay ist leicht zu erlernen und erschließt sich dem Spieler schnell. Wer trotzdem noch einen kleinen Vorab-Einblick in diese spannende Neuerscheinung benötigt, kann sich den spielbaren Teaser zu Cards! ansehen und ein paar Karten aufdecken.