Carrot Weather: Update bringt neues Widget-Design und verbesserte Karten

Wem die tägliche Wettervorhersage über die werksseitige Apple-App einfach zu langweilig ist, kann schon seit einigen Jahren auf die App Carrot Weather (App Store-Link) schauen. Die witzig-sarkastische Anwendung war schon häufiger Bestandteil unserer Berichterstattung.

Carrot Weather ist keine typische App ihres Genres: Zwar gibt es auch hier die wichtigsten Wetterdaten mit Temperatur, einer Vorhersage für die nächsten sieben Tage sowie stündliche Vorhersagen, Wetterkarten und -ebenen. Eine Besonderheit ist jedoch der integrierte Sprachassistent: Dieser will mit witzigen Kommentaren das Wetter näher bringen. Alle Daten und Audio-Nachrichten sind nur in englischer Sprache verfügbar.

Das Entwicklerteam von Carrot Weather hat nun nach dem großen Versions-Update auf v5.7 eine weitere Aktualisierung nachgeschoben, die ab sofort im deutschen App Store zum Download bereitsteht. Mit dem Release gibt es einige spannende Verbesserungen kosmetischer Natur und auch neue versteckte Inhalte. Das twittert das Entwicklerteam:

Version 5.7.1 is now available, meatbags! A new Daily widget design, quality-of-life improvements for some of my fun stuff (plus 2 new secret locations), more detail in the server-side maps, and a bunch of bug fixes.

— CARROT (@CARROT_app) July 8, 2022