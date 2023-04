Casetify: Neues Edelstahl-Armband in vier Varianten für die Apple Watch vorgestellt

Erst kürzlich haben wir vom Aluminium-Armband für die Apple Watch vom bekannten US-Zubehör-Hersteller Nomad berichtet. Mit einem Kaufpreis von 249,95 Euro ist das Accessoire für Apples Smartwatch aber auch beileibe kein Schnäppchen. Deutlich günstiger geht es mit dem neuen Edelstahl-Armband von Casetify, das ebenfalls neu am Start ist und in insgesamt vier Farbvarianten erhältlich ist.

Das Casetify Edelstahl 3-Glieder-Band kommt in einer hochwertigen Ausführung daher, die aus 316L-Edelstahl gefertigt ist. Das Design macht seinem Namen alle Ehre, denn es besteht aus drei Gliederabschnitten, die zusammen einen raffinierten Look ergeben. Die gebürstete Oberfläche ergänzt die hochwertigen Materialien, und das Design des Gliederarmbands ermöglicht es, die Passform ans Handgelenk anzupassen, indem man optional einige der Glieder entfernt.

Die Neuerscheinung ist mit allen bisherigen Versionen der Apple Watch kompatibel, vom Original bis hin zu den neuesten Series 8 und der Apple Watch Ultra. Zur Markteinführung bietet Casetify vier verschiedene Varianten des neuen Armbands an. Es gibt den klassischen verchromten Silber-Look, der durch eine mattschwarze Ausführung ergänzt wird. Darüber hinaus wird das Edelstahlband auch in zwei zweifarbigen Ausführungen verfügbar gemacht, wobei das silberne Grundmodell durch ein Band aus Gelb- oder Roségold in der Mitte aufgewertet wird.

Unabhängig davon, ob man sich für die 38-, 41- oder 45-mm-Gehäusegröße entscheidet, zahlt man für das neue Edelstahl-Armband von Casetify 98,99 Euro im Webshop des Herstellers. Versandkosten fallen nicht an, zudem kann mit Kreditkarte, PayPal und Apple Pay gezahlt werden.