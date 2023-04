Proton Pass: Neuer Ende-zu-Ende-verschlüsselter Passwort-Manager gestartet

Das Unternehmen Proton ist hierzulande vor allem für den Mail-Dienst Proton Mail bekannt. Nun hat Proton die Einführung eines neuen Passwort-Managers angekündigt: Proton Pass. Während der Dienst letztendlich für alle kostenlos sein wird, ist er derzeit nur als Betaversion für Proton Lifetime- und Visionary-User verfügbar.

Wie bei den anderen Produkten von Proton wird auch bei Proton Pass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) eingesetzt, die persönliche Daten vor neugierigen Blicken schützen soll – auch vor denen von Dritten und Proton selbst. Neben der Möglichkeit, eigene Benutzernamen, Passwörter und Notizen zu speichern, kann man auch zufällig generierte E-Mail-Aliase hinzufügen, die sich als Ersatz für echte Mail-Adressen verwenden lassen.

Today we’re launching the Proton Pass beta.

With Pass, we’re applying our privacy and encryption knowledge to a service that many of you have asked for.

Later on, Proton Pass will become a free password manager for all Proton users. Learn more here: https://t.co/9V4FlSWaYh pic.twitter.com/tkLl7SZN5S

— Proton (@ProtonPrivacy) April 20, 2023