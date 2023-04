Apples AR-/VR-Headset: Testperson war „überwältigt“ und lobt große Entwicklungsschritte

Wohl während der WWDC 2023-Keynote am 5. Juni dieses Jahres wird die breite Öffentlichkeit endlich einen ersten Blick auf Apples neue Produktkategorie, das kombinierte AR-/VR-Headset, werfen können. Im Vorfeld der Enthüllung gab es Skepsis, ob das Gerät gut ankommen wird, sowohl wegen seines vermuteten Kaufpreises von rund 3.000 USD, als auch aufgrund der glanzlosen Leistung von Konkurrenzprodukten aus dem Hause Sony und Meta.

Zumindest eine Person, die das Gerät getestet hat, ist jedoch begeistert davon. Leaker Evan Blass, der in der Vergangenheit bereits genaue Einblicke in Apples Pläne gegeben hat, hat mit einer Person gesprochen, die die Möglichkeit hatte, das Headset zu testen. Blass sagte, dass die Testperson in den letzten Monaten nicht mehr über die „unzureichenden Fähigkeiten“ geklagt habe, sondern von der Erfahrung und der Hardware „überwältigt“ gewesen sei.

„Der Sprung, den sie seit [Ende letzten Jahres] gemacht haben, ist gigantisch“, so der Apple-Tester gegenüber Blass. „Ich war so skeptisch; jetzt bin ich auf eine ‚Shut up and take my money‘-Art und Weise überwältigt“, sagte er. Blass teilte die Details über seinen privat gehaltenen Twitter-Account mit.

Vorstellung des Headsets wurde schon mehrfach verschoben

Apple arbeitet bereits seit Jahren an dem AR/VR-Headset, dessen Vorstellung mehrfach verschoben wurde, da das Unternehmen Entwicklungsprobleme bezüglich des Designs und der Software lösen wollte. Jetzt ist Apple offenbar bereit, das Gerät vorzustellen: Es wird erwartet, dass dies auf der Worldwide Developers Conference im Juni geschieht.

Bereits im März berichtete die New York Times, dass mehrere Apple-Angestellte, mit denen man gesprochen hatte, die Erfolgsaussichten des Headsets skeptisch beurteilten. Die Angestellten bezweifelten, dass es sich bei dem Headset um eine „Lösung auf der Suche nach einem Problem“ handelt und ob es „von der gleichen Klarheit“ angetrieben wird wie andere Apple-Geräte.

Apple-CEO Tim Cook sagte im April, dass es bei allem, was das Unternehmen getan hat, immer „eine Menge Skeptiker“ gegeben habe. Das gehöre dazu, wenn man etwas tue, „das an der Grenze ist“, so Cook. Bis zum 5. Juni müssen wir uns noch gedulden, dann werden wir wohl mehr über das neue AR-/VR-Headset von Apple erfahren.

Foto: Ian Zelbo.