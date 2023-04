Roommate Albert: Energieverbrauchs-Monitor an diesem Wochenende kostenlos

Dass sich die Energiepreise noch immer auf einem hohen Niveau befinden, dürfte mittlerweile bekannt sein. Wer mehr Sicherheit bekommen möchte, was Zählerstände und voraussichtliche Kosten für Strom, Gas und Wasser angeht, kann sich die im November 2022 veröffentlichte App Roommate Albert (App Store-Link) genauer ansehen. Die Anwendung des Oldenburger Entwicklers Julian Kahnert, der auch schon „PDF Archiver“ im App Store veröffentlicht hat, benötigt nur etwa 9 MB sowie iOS/iPadOS 16.0 oder neuer. Alle Inhalte stehen auch in deutscher Sprache bereit.

„In der aktuellen Situation wollte ich einen Überblick über die Strom-, Gas- und Wasser-Zählerstände behalten, um abschätzen zu können, was meine monatlichen Abschläge sein sollten. Hierfür habe ich die App Roommate Albert geschrieben. Es soll ein kleiner Helfer im Alltag sein, der dir die Ungewissheit der nächsten Nachzahlung nimmt.“

So berichtete Entwickler Julian Kahnert seinerzeit in einer E-Mail an uns. Mit Roommate Albert sollen Nutzer und Nutzerinnen ein besseres Verständnis für den aktuellen Energieverbrauch aufbauen. Dazu trägt man nach dem Start der App den aktuellen Tarif ein und startet mit dem Ablesen der Zähler. Sobald man die beiden Datenpunkte für jede Verbrauchsart eingetragen hat, kann die App die Arbeit erledigen und zeigt dann die Prognose für den aktuellen Monat an.

Roommate Albert verfügt über eine grafische Darstellung der Daten und erlaubt es neben dem Einpflegen von eigenen Tarifen auch Tarifänderungen zu konfigurieren. Als Verbrauchsarten stehen neben Strom und Gas auch Wasser und Warmwasser zur Verfügung.

Besonders erfreulich: Alle Daten werden über Apples iCloud synchronisiert und sind so auf allen verwendeten Geräten jederzeit auf dem aktuellen Stand. Durch die iCloud-Speicherung verbleiben die Verbrauchsdaten auch sicher und jederzeit unter Kontrolle – es kommen keine externen Server zum Einsatz. Wer die Verbrauchsdaten weiter analysieren will, kann zudem eine Backup- bzw. Export-Funktion als CSV, beispielsweise für die Verwendung in Microsoft Excel, nutzen.

Normalerweise wird für Roommate Albert zwischen 2,49 und 4,99 Euro im deutschen App Store fällig. An diesem Wochenende bietet Entwickler Julian Kahnert seinen Energieverbrauchs-Monitor jedoch komplett kostenlos an. Auch auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos verzichtet Roommate Albert. Die Preisaktion geht noch bis zum 24. April – solltet ihr also Interesse an der App haben, lohnt sich ein schneller Download.