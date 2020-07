Catan Universe: Neues Interface und überarbeitete Währung in v2.0

Seit Ende 2017 steht Catan Universe (App Store-Link), eine überarbeitete Version des beliebten Brettspiel-Klassikers, im App Store zum Download bereit. Bestandskunden der alten Version konnten seinerzeit alle Inhalte auf den neuen Account übertragen. Für Neukunden ist der Download kostenlos und finanziert sich über zusätzliche In-App-Käufe. Für den Download des Spiels solltet ihr neben knapp 800 MB auch über iOS 10.3 oder neuer verfügen. Alle Inhalte stehen zudem in deutscher Sprache bereit.

In der just erschienenen Version 2.0 von Catan Universe gibt es einige Neuerungen, auf die wir euch im Folgenden aufmerksam machen wollen. Neben einem überarbeiteten Nutzer-Interface gibt es auch eine neue Accountstruktur und ein aktualisiertes Premium-Währungssystem. Vor allem letzteres ist für die Spieler von Catan Universe von Bedeutung.

Die neue, flexiblere Währung in Catan Universe 2.0 sind sogenannte Catan Sonnen, die die Schriftrollen als In-Game-Währung ersetzen. Mit dem Einsatz einer Sonne kann ein beliebiges Einzelspieler-Szenario gespielt werden. Dabei soll es zwei Arten von Sonnen geben, wie uns das Presseteam von Catan Universe erklärt hat:

“Die roten Sonnen sind temporäre Sonnen, die nach einmaliger Nutzung verbraucht sind. Sie können während der User Journey verdient werden. Weitere wird es in Promoaktionen auf unseren Social Media-Kanälen sowie unserem Discord-Server zu gewinnen geben. Man kann bis zu 10 rote Sonnen gleichzeitig in einem Account besitzen. Außerdem gibt es permanente gelbe Sonnen, welche sich von selbst innerhalb von 12 Stunden nach Nutzung wieder aufladen. Jeder Account startet mit einer solchen gelben Sonne. Sobald der Spieler das neue Maximallevel 25 erreicht hat, bekommt er eine weitere gelbe Sonne. Somit gibt es die Möglichkeit, regelmäßig eine Partie in einem gewünschten Szenaro zu spielen, ohne das Spiel zu kaufen.”