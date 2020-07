Amazon: Echo Dot mit Uhr für 34,11 Euro, Echo Show 5 für 68,23 Euro

Der Echo Dot mit Uhr ist super praktisch. Aufgrund seiner kompakten Form kann man ihn quasi überall einsetzen. Die Uhr ist ein cooles Extra, unseren Test inklusive Video findet ihr hier. Die Farbe Sandstein kostet aktuell nur 34,11 Euro, sonst verlangt Amazon rund 70 Euro.

20.387 Bewertungen Der neue Echo Dot (3. Gen.) – smarter... Unser beliebter smarter Lautsprecher verfügt jetzt über eine LED-Anzeige, auf der die Uhrzeit, die Außentemperatur oder ein Timer angezeigt werden kann.

Perfekt für Ihren Nachttisch – Bitten Sie Alexa, einen Wecker zu stellen. Tippen Sie oben auf das Gerät, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Lichtsensor passt die Helligkeit des Displays...

Ich möchte meinen Echo Show nicht mehr missen. Im Wohnzimmer steht noch die erste Generation, in der Küche habe ich den Echo Show 5 im Einsatz. Das Display ist super praktisch und zeigt nicht nur nützliche Informationen an, sondern auch zum Skill passende Details – auch Bilder kompatibler Überwachungskameras oder Türklingeln werden angezeigt. Ebenso könnt ihr Livestreams, zum Beispiel bei der ARD oder vom ZDF, ansehen. Heute gibt es den Echo Show mit 5″ Display für 68,23 Euro statt 88 Euro. Kein Bestpreis, aber ok.

4.070 Bewertungen Echo Show 5 – Durch Alexa in Verbindung bleiben,... Kompaktes Smart Display mit 5,5 Zoll großem Bildschirm und Alexa

Tätigen Sie Sprach- oder Videoanrufe mit Freunden und Familienmitgliedern, die ein kompatibles Echo-Gerät oder die Alexa App haben.

Wenn ihr mehr Display wollt, greift zum Modell mit 8 Zoll. Hier könnt ihr dann noch mehr Inhalte auf einen Blick sehen, zudem sind die verbauten Lautsprecher deutlich besser. Wer viel Musik oder Radio hört, ist hier gut bedient. Kostet jetzt 97,47 Euro statt 126 Euro. Preis ist auch hier ok, man konnte aber schon günstiger zuschlagen.