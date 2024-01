Clever-PV: App für intelligentes Überschussladen wird noch smarter

Die in der Basis-Version kostenlose App Clever-PV haben wir euch schon einige Male vorgestellt. Die Idee dahinter ist denkbar einfach: Der smarte Cloud-Service verbindet sich Hersteller-übergreifend mit eurem Wechselrichter, Smart Meter und eurer Wallbox, um Solar-Überschuss zu günstigen Zeiten nicht ins öffentliche Stromnetz zu verschenken, sondern lieber in euer E-Auto zu laden.

Das deutsche Start-Up hat jetzt wieder geliefert und ein Update auf Version 1.6.0 der Clever-PV-Anwendung im App Store veröffentlicht. Mit dabei sind vor allem zwei neue Funktionen, mit denen man noch mehr Geld sparen kann.

Das sind die neuen Features in Clever-PV

So wurde beispielsweise der wenig dynamische Zielladen mit dem neuen Ladeplan ersetzt. In der App könnt ihr ein Ladeziel festlegen, also einen bestimmten Ladewert in Prozent, Kilometern oder Kilowatt, der bis zu einer bestimmten Zeit erreicht werden soll. Hier kann jetzt nicht mehr nur mit Solarenergie gearbeitet werden, sondern auch mit dynamischen Stromtarifen. So wird euer Auto intelligent geladen, wenn der Börsenstrompreis besonders günstig ist.

Mit der neuen Preissignal-Funktion können günstige Börsenstrompreise auch für andere Geräte genutzt werden. Clever-PV unterstützt ja beispielsweise auch etliche Smart Plugs und Shelly-Module, mit denen man beispielsweise eine Heizung genau dann einschalten kann, wenn der Strom günstig ist. Die neue Funktion in Clever-PV ist übrigens auch dann interessant, wenn ihr keinen dynamischen Stromtarif habt – denn immer dann, wenn die Strompreise günstig sind, ist ja üblicherweise viel regenerative Energie im Netz (durch Solar- oder Windenergie) – so könnt ihr ganz einfach euren ökologischen Fußabdruck etwas verbessern.

Ebenfalls neu: Push-Mitteilungen können euch in Clever-PV jetzt daran erinnern, wenn das Ladekabel des Autos nicht angeschlossen ist, es neue Börsenpreise gibt oder der Ladeplan abgeschlossen wurde. So habt ihr euer System noch ein bisschen besser im Blick.

Spannend ist die Nutzung von Clever-PV übrigens nicht nur mit einer großen Solaranlage und einem der kostenpflichtigen Tarife ab 5 Euro pro Monat, sondern auch für Nutzerinnen und Nutzer eines Balkonkraftwerks, das ansonsten über eine schlechte oder möglicherweise sogar gar keine App verfügt. Eine Shelly-Steckdose mit Energiemessung und der kostenlose Tarif von Clever-PV ermöglichen eine mehr als schicke Anzeige der Solarerträge.