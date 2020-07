Clever Waschen: Autowäsche finden, buchen und bezahlen

Neben dem Rasenmähen ist wohl kaum ein Wochenend-Ritual so typisch Deutsch wie die Fahrt zur Autowaschanlage. Die allwöchentlichen Schlangen vor selbigen bestätigen dies immer wieder. Wer den Reinigungsprozess des heißgeliebten Fahrzeugs etwas vereinfachen möchte, kann ab sofort zur neuen iOS-App Clever Waschen (App Store-Link) greifen, die kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung steht. Die etwa 83 MB große Anwendung erfordert iOS 9.0 oder neuer zur Installation und steht entgegen der Info im App Store auch mit deutschem Interface zur Verfügung.

Die Clever Waschen-App will den Preisvergleich von mehr als 10.000 verschiedenen Waschanlagen in ganz Deutschland erleichtern, ermöglicht darüber hinaus die Zahlung per Smartphone, ohne dafür aussteigen zu müssen, und will in Kürze sogar Echtzeit-Informationen über voraussichtliche Wartezeiten anzeigen. Um letzteres zu ermöglichen, stattet Partner Vodafone die Waschanlagen mit einer speziellen Ende-zu-Ende-Lösung aus, um die Waschanlagen ins Internet der Dinge zu bringen.

Clever Waschen bietet in einer Kartenansicht alle größeren Waschanlagen in der näheren Umgebung. Dazu heißt es vorab, der App Zugriff auf die Ortungsdienste zu gestatten, um dann die Waschanlagen in der Nachbarschaft mit entsprechenden Symbolen zu sehen. Tippt man eines der Symbole an, gelangt man auf die Detailseite der Waschanlage und kann dort neben einer Bildansicht auch die Öffnungszeiten, die Möglichkeiten der mobilen Zahlung und die angebotenen Waschprogramme samt Preisen einsehen.

App-Bezahlung sorgt für mehr Sicherheit vor Ort

Wer seine Autowäsche direkt in der Clever Waschen-App buchen und bezahlen möchte, ist auf ein kostenloses Konto innerhalb der App angewiesen. Vor der Nutzung heißt es, einmalig das Kennzeichen des betreffenden Fahrzeugs zu hinterlassen und dann das Programm zu buchen. Noch bevor die Nutzer mit ihrem Fahrzeug in die Waschanlage hinein fahren, erfolgt der Informationsaustausch zwischen Auto, Waschanlage und App über verbaute Kameras im Eingangsbereich der Waschanlage. Die Informationen werden mit der Buchung abgeglichen und der Waschvorgang dann automatisch gestartet.

Eine sichere Verbindung erlaubt den Nutzern von Clever Waschen auch die Zahlung per Kreditkarte in der App, so dass man während des ganzen Waschvorgangs im Fahrzeug verbleiben kann. Dies sorgt nicht nur für eine einfachere und gemütlichere Autowäsche, sondern ist auch gerade in der aktuellen Situation ein zusätzlicher Faktor für Sicherheit von Autofahrern und Waschanlagen-Mitarbeitern gleichermaßen.

Die Buchungs- und Bezahlfunktion in der App wird zunächst an Auto-Wasch-Centern in Hamburg und nach kurzer Testphase in Berlin, Braunschweig, Hannover und Neuss verfügbar sein. Die Zahl der Anbieter soll kontinuierlich erweitert werden. Gleiches gilt für die Echtzeit-Infos zu voraussichtlichen Wartezeiten an den Waschanlagen, die über die vernetzten Kameras basierend auf der Anzahl der Autos, die zum aktuellen Zeitpunkt in der Schlange stehen, ausgegeben werden.

Könnt ihr euch vorstellen, eine App wie Clever Waschen für eure Autowäsche zu nutzen, inklusive Buchung und Zahlung in der App? Wir freuen uns über eure Kommentare zu diesem Thema.