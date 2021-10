Cloud-Speicher Box aktualisiert iOS-App und verbessert Slack-Anbindung

Der Cloud-Anbieter Box aktualisiert seine mobile App für iOS und Android und verbessert die ortsunabhängige Zusammenarbeit. Zu den neuen mobilen Funktionen zählen:

Ein aktualisierter Aufnahmemodus für iOS und Android – mobile Geräte werden zu intelligenten Tools zum nahtlosen Aufnehmen, Scannen und Hochladen von Fotos, Audiodateien oder Dokumenten, unabhängig davon, wo Teams gerade arbeiten.

Optical Character Recognition (OCR) – eine Technologie, die Text automatisch erkennt und gescannte Dokumente in durchsuchbare PDFs mit mehrsprachiger Unterstützung umwandelt, damit Unternehmen den Content in der Cloud besser organisieren und finden können.

Neue iPad-Möglichkeiten mit vereinfachtem Layout und neuen Drag-and-Drop-Funktionen für mehr Produktivität und verbesserte Navigation.

Box Notes

Box Notes richtet sich an Teams. Dank dieser Funktion können Marketingteams Projektpläne erstellen, Arbeitsfortschritte verfolgen und Ankündigungen zum Launch schreiben, während sie in Echtzeit mit internen Teams und externen Agenturpartnern zusammenarbeiten. Vertriebsteams können Vertriebsaktionen, Anrufskripte und E-Mail-Vorlagen entwickeln und abstimmen; Recruiting-Teams können Box Notes verwenden, um Feedback zu Interviews im gesamten Recruiting-Team zu sammeln und so den Prozess zu beschleunigen.

Die Möglichkeit, ein Inhaltsverzeichnis und Ankerlinks einzufügen, um die Navigation zu vereinfachen.

Textboxen, um Inhalte besser hervorheben zu können.

Codeblöcke zur Vereinfachung der technischen Zusammenarbeit.

Inline-Cursor, damit Benutzer Änderungen in Echtzeit verfolgen können.

Verbesserte Tabellen mit einer einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche, um Inhalte besser strukturieren und formatieren zu können.

Sicherheits- und Kontrollfunktionen wie granulare Berechtigungen und Zugriffsstatistiken, da Notes in die Box Content Cloud integriert sind.

Die brandneuen Box Notes sind ab Januar 2022 allgemein verfügbar und werden ohne zusätzliche Kosten in das Kernangebot von Box aufgenommen.

Box Sign

Mit Box Sign kann man eine elektronische Unterschrift erstellen. Diese Funktion ist in allen Business- und Enterprise-Plänen enthalten und bietet unbegrenzte Unterschriften aus der Web-App sowie robuste APIs, um die Verwaltung von Vereinbarungen in der Cloud zu optimieren und zu modernisieren.

Dokumente zur elektronischen Signatur direkt aus Box senden, auch an Personen ohne Box-Konto, mit Unterstützung für über 15 Sprachen.

Neue Sicherheitsfunktionalität mit Unterzeichner-Authentifizierung per SMS und Passwortschutz für Dokumente, die unterschrieben werden sollen.

Kompatible Signaturen, da Box Sign das Compliance-Profil von Box übernimmt, einschließlich HIPAA, SOC, ISO, FedRAMP und mehr.

Box Sign-Funktionen in der Box for Salesforce-Integration, die es Kunden ermöglichen, NDAs, Verträge und weitere Dokumente direkt aus Salesforce zu generieren und zu senden.

Zugang zu erstklassigen Entwickler-Leistungen, einschließlich eines robusten Satzes von Box Sign-APIs, umfassender Dokumentation und Tutorial-Anleitungen.

Box Sign wird im Laufe dieses Monats allen Geschäftskunden in den USA und Kanada ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen. Es wird in den kommenden Monaten weiter weltweit eingeführt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Box-App für Slack

Dokumente können jetzt direkt über Slack bei Box hochgeladen werden.

Die Sicherheits- und Compliance-Standards von Box bleiben bestehen, auch wenn Dokumente über Slack hochgeladen werden.

Arbeitsabläufe und Dokumentenverwaltung in Slack und anderen Anwendungen können auf einer einzigen Ebene optimiert werden.

Diese neuen Funktionen werden voraussichtlich noch in diesem Jahr verfügbar sein und werden ohne zusätzliche Kosten in das Box-Kernangebot aufgenommen.

Box-App für Zoom

auf Box-Content zugreifen, ohne Zoom verlassen zu müssen

Box-Dateien direkt von Zoom aus durchsuchen, in der Vorschau anzeigen und teilen, unabhängig davon, ob ein Meeting aktiv ist oder nicht

eine Box-Datei auswählen und sie präsentieren –mit nur einem Klick.

Die Box App für Zoom ist ab heute im Zoom App Marketplace verfügbar.