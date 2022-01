Clubhouse: Audio-Plattform lässt sich jetzt auch im Browser nutzen

Zur ehemals einladungs-exklusiven Audio-Plattform Clubhouse (App Store-Link) mag man stehen, wie man will. Die dort stattfindenden Diskussionen und Vorträge jedoch können einen echten Mehrwert bieten, sofern einem die dort aufkommenden Themen genehm sind. Die Anwendung ist weiterhin kostenlos und kann ab iOS 13.0 oder neuer auf das iPhone geladen werden und steht auch in deutscher Sprache im App Store bereit.

Das Team von Clubhouse hat in den vergangenen Monaten weiter an der eigenen Anwendung gearbeitet und immer wieder neue Features und Verbesserungen bereitgestellt. Wie man nun bei Twitter mitgeteilt hat, erweitert Clubhouse nun die Teilen-Funktion in der iOS- und Android-App des Audio-Dienstes. Seit dieser Woche lässt sich der Sharing-Button verwenden und Follower über interessante Räume informieren. Das Feature erinnert an ein Tweet-Zitat bei Twitter. Clubhouse berichtet:

today we’re introducing an easy new way to spread the word about great rooms. It’s called…drumroll….SHARING! we invented this and nobody has thought of it before.

even better, when you share, people now have the option to listen on desktop – no login required 😇 pic.twitter.com/QlciL3YkWK

— Clubhouse (@Clubhouse) January 6, 2022