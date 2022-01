WWDC 2022: Virtuelle Entwicklerkonferenz auch in diesem Jahr?

Die Coronavirus-Pandemie hat uns immer noch alle im Griff. In den USA werden rapide ansteigende Zahlen von Infektionen, bedingt durch den Vormarsch der Omicron-Variante, bekanntgegeben. Auch die derzeit stattfindende große Elektronik-Messe CES 2022 findet in weiten Teilen rein virtuell statt.

Gestern kündigten dann auch die Veranstalter der großen E3 Gaming-Messe in Los Angeles, die im Juni dieses Jahres stattfinden soll, an, dass man auf ein Event vor Ort verzichten und die Messe stattdessen komplett virtuell abhalten werde. Die CES 2022 setzt zwar in diesem Jahr auch auf Veranstaltungen am Messestandort in Las Vegas, jedoch haben sich viele teilnehmende Unternehmen aufgrund der aktuellen Omicron-Lage vorab zurückgezogen, auch Presse und Messebesucher bzw. -besucherinnen verzichteten auf eine Reise nach Las Vegas. Das zeigt auch ein Einblick in die zentrale Messehalle zur Mittagszeit am Mittwoch bei Twitter.

Very quiet here in the Central Hall. #CES2022 This was around noon on Wednesday. pic.twitter.com/afMoPmcTLz — Eric Savitz (@savitz) January 5, 2022

Ein halbes Jahr vor Eröffnung der E3 Messe in Los Angeles gab die zuständige Entertainment Software Association (ESA) am gestrigen 6. Januar bekannt, dass man statt einer persönlichen Veranstaltung in Los Angeles zu einem rein virtuellen Event übergehen würde. Die Erklärung der ESA im Wortlaut (via 9to5Mac):

„Aufgrund der anhaltenden Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit COVID-19 und den potenziellen Auswirkungen auf die Sicherheit von Ausstellern und Besuchern wird die E3 im Jahr 2022 nicht in Person stattfinden. Wir sind weiterhin sehr gespannt auf die Zukunft der E3 und freuen uns darauf, bald weitere Details bekannt zu geben.“

So stellt sich die Frage, ob auch Apple die ebenfalls im Juni dieses Jahres stattfindende WWDC-Entwicklerkonferenz wieder rein virtuell stattfinden lässt. In den vergangenen zwei Jahren wählte man eine eher vorsichtige und auf Sicherheit bedachte Strategie und schloss im Zuge der Pandemie nicht nur zwischenzeitlich die eigenen Apple Stores, sondern führte die WWDC auch komplett virtuell durch. Auch die Apple-Angestellten arbeiten weiterhin in großen Teilen im Home Office.

Das nächste stattfindende Apple-Event wird die jährlich stattfindende Hauptversammlung am 4. März sein, die jüngst von Apple aufgrund der Pandemie erneut als virtuelle Veranstaltung angekündigt wurde. Aktuell stehen erneut alle Zeichen auf einem virtuellen Event für die WWDC im Juni, zumal Apple die Entscheidung für die Entwicklerkonferenz nicht auf die lange Bank schieben kann.