Company of Heroes – Tales of Valor: Neuer DLC per In-App-Kauf erhältlich

Das beliebte Strategiespiel Company of Heroes (App Store-Link) ist ein echter Klassiker seines Genres im App Store. Das Spiel von Feral Interactive wurde im Februar 2020 veröffentlicht und ist nun mit einer zusätzlichen Erweiterung versehen vorden.

Der DLC „Tales of Valor“ lässt sich ab sofort als In-App-Kauf für 3,99 Euro im Hauptspiel von Company of Heroes herunterladen. Der Haupttitel kann derzeit für 13,99 Euro und bei etwa 4 GB an freiem Speicher auf iPhones und iPads geladen werden. Zudem wird für die Installation auf dem Gerät mindestens iOS/iPadOS 14.2 benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für Company of Heroes vorhanden. Das sagt das Entwicklerteam zum neuen DLC:

„Company of Heroes: Tales of Valor bringt drei neue Kampagnen mit sich, die jeweils eine neue Perspektive auf die Kämpfe in der Schlacht um die Normandie bieten. Die Erweiterung enthält außerdem neun neue Fahrzeuge, die auf die vier Fraktionen des Spiels verteilt sind und im Gefechtsmodus eingesetzt werden können.“

Wichtig zu wissen: Um die Erweiterung „Tales of Valor“ anwenden zu können, ist vorab eine Aktualisierung des Hauptspiels auf Version 1.3 notwendig, die seit dem 18. November 2021 im App Store zum Download bereit steht. Das Update fügt gleichzeitig auch eine Kompatibilität mit dem iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, sowie dem iPad 9, iPad mini 6 und dem iPad Pro 5 hinzu.

Bereits im April dieses Jahres gab es mit „Opposing Fronts“ einen weiteren DLC, der ebenfalls für 3,99 Euro im App Store erhältlich ist und zwei neue Kampagnen mit der 2. Britischen Armee und der deutschen Panzerelite beinhaltet. Für die neuen Inhalte aus „Tales of Valor“ haben wir euch abschließend den Trailer bei YouTube eingebunden.