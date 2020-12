Coronika: Kontakttagebuch erinnert an regelmäßiges Lüften

Die kostenlose iPhone-App Coronika (App Store-Link) wurde zusammen mit der Björn Steiger Stiftung veröffentlicht und fungiert als Kontakttagebuch. Der Download ist 33,4 MB groß und liegt ab sofort in Version 2.1.1 zum Download bereit.

Vor Weihnachten hat man noch schnell eine praktische Funktion nachgereicht. Einen Timer, der ans Lüften erinnert. In der App könnt ihr festlegen, wann die App euch an das Lüften erinnern soll, um eine Ausbreitung durch Aerosole im Raum zu minimieren. Hier lässt sich auch eintragen, in welchen Abständen die App Erinnerungen schicken soll.

Das bietet Coronika

Die ​Coronika-App​ ist eine Art Tagebuch für die Gesundheit. Anwenderinnen und Anwender können täglich Personen eintragen, mit denen sie Kontakt hatten oder Orte, die sie besucht haben. Diese Informationen werden lokal für 28 Tage in der App gesichert. Im Infektionsfall kann das Tagebuch einfach exportiert und dem zuständigen Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden. Zudem gibt es nützliche Hygiene-Tipps, und die Daten werden lediglich lokal auf dem Gerät gespeichert.