CubeNest HomePod Mini Halterung ausprobiert: Aus Aluminium und Walnussholz

Mit dem HomePod Mini hat Apple ins Schwarze getroffen: Der kleine und smarte Siri-Lautsprecher ist vor allem aufgrund des günstigen Preises sehr erfolgreich. Die kleine Kugel lässt sich in der Nähe einer Steckdose aufstellen. Das ist ästhetisch für den ein oder anderen nicht wirklich besonders. Wer den HomePod Mini schön aufstellen möchte, kann sich jetzt den neuen CubeNest HomePod Mini Tripod (Amazon-Link) ansehen.

Die 250 Gramm schwere Halterung besteht aus einer soliden Aluminium-Basis, auf die der HomePod mini gestellt wird. Mit drei Beinen aus Walnussholz, die einfach eingedreht werden, wird der HomePod mini 6,5 Zentimeter hoch präsentiert. Die Verarbeitung ist sehr gut, an den Holzbeinen gibt es noch Gummifüße, damit nichts verrutscht und nichts verkratzt. Der Tripod steht sicher auf dem Tisch, auch bei aktiver und lauter Musikwiedergabe. Optisch finde ich die Station wirklich schön, aktuell gibt es nur die dunkle Variante, eine silberne Version mit hellen Füßen ist noch nicht verfügbar.

Einen kleinen Makel gibt es aber, wobei es nicht die Halterung an sich ist. Das Ladekabel des HomePod mini baumelt jetzt ein wenig frei in der Luft, das finde ich optisch nicht so toll. Hier kann man das Kabel aber ein wenig in Form bringen und hinter dem Lautsprecher selbst verstecken. Steht der HomePod sowieso relativ nah an einer Kante, fällt das nicht ins Gewicht. Steht die Kugel aber weiter mittig, kann das Kabel optisch störend wirken.

Die CubeNest HomePod Mini Halterung kostet 25,99 Euro und kann ab sofort bei Amazon geordert werden. Ich finde den Preis in Ordnung, teurer dürfte der Tripod nicht sein. Im Vergleich dazu kostet eine ähnliche Halterung von Balolo mit 29,90 Euro sogar mehr, obwohl hier keine Aluminium-Basis zum Einsatz kommt.

Die Frage an euch: Wollt ihr euren HomePod mini aufstellen? Wie gefällt euch der Tripod? Ist der Preis für euch angemessen? Und falls wer fragt: Das Mac-Wallpaper gibt es hier.