Apple Car Key App: Neue App über Apples Entwickler-Account

Bereits im Juli 2020 wurde Apples Car Key-Feature erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert. Mit Car Key soll es möglich sein, das eigene Fahrzeug über die Wallet-App auf dem iPhone oder der Apple Watch zu entsperren bzw. zu öffnen. Viel hat man danach nicht mehr von diesem Feature gehört: Begrenzte Verfügbarkeit und eine geringe Adoptionsrate von Automobil-Herstellern sorgten nicht unbedingt dafür, das Car Key zu einem Erfolg wurde. Erst vor kurzem wurde das Feature über bestimmte BMW-Modelle hinaus erweitert.

Nun kommt etwas Bewegung in die Car Key-Angelegenheit. Apple will offenbar die weitere Verbreitung der Funktion forcieren und hat in dieser Woche eine neue App namens Apple Car Keys Tests in den App Store gebracht. Dort ist die Anwendung seit gestern vorhanden und wird über Apples Entwicklerkonto vertrieben. Wer die Suchfunktion des App Stores bemüht, wird allerdings nicht fündig werden, da die App nicht öffentlich gelistet ist. Letzteres bedeutet, dass sie sich nur über einen direkten Link aufrufen lässt.

Gedacht ist die Apple Car Keys Tests-App offenbar für Automobil-Hersteller, „um die Integration mit Apples Car Key-Funktion zu testen“, so 9to5Mac, das bereits Zugriff auf die Anwendung bekommen hat. Von Apple selbst heißt es zur Anwendung:

„Nur zur Verwendung durch MFi-Lizenznehmer. Verwenden Sie die App ‚Car Keys Tests‘, um die Verbindung, Leistung und andere wichtige Anforderungen für den Zertifizierungsprozess der von Ihnen entwickelten Fahrzeuge zu testen und zu validieren, die die digitale Autoschlüsseltechnologie von Apple enthalten. Weitere Informationen zur Car Keys-Zertifizierung finden Sie im MFi-Portal unter mfi.apple.com.“

Wie es scheint, kommt mit dem Release der Apple Car Key Test-Anwendung nun etwas Bewegung in die bisher fast in Vergessenheit geratene Funktion. Abzuwarten bleibt, ob sich diese Funktion bei weiteren Auto-Herstellern durchsetzen wird. Weitere Infos zu Apple Car Key finden sich auch auf der Support-Seite (https://support.apple.com/de-de/HT211234) von Apple.

Screenshots: 9to5Mac.