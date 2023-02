Apples KI-Event: Gurman mit Hintergrundinfos zur „WWDC for AI“

Zu Beginn dieses Monats hielt Apple sein auf Angestellte des Konzerns beschränktes Event für künstliche Intelligenz vor Ort im Steve Jobs Theater ab. Der bekannte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman liefert nun einige Hintergrundinfos zu den Themen und Geschehnissen des jährlich stattfindenden Gipfels.

Der Apple AI Summit ist eine jährliche Veranstaltung, die auch als „WWDC for AI“ bezeichnet wird und nur für Apple-Angestellte zugänglich ist. Erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie wurde das Event wieder mit Personen vor Ort und nicht onlinebasiert abgehalten. Für Apple-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen, die nicht persönlich anwesend sein konnten, wurde das Event zusätzlich auch im Livestream übertragen. Gerade in diesem Jahr dürfte das Interesse am Apple AI Summit groß gewesen sein, da sowohl Google als auch Microsoft im KI-Bereich vorgeprescht sind und neue Möglichkeiten für den Einsatz von künstlicher Intelligenz angekündigt haben. Auch der für Schlagzeilen sorgende Chatbot ChatGPT dürfte ein Thema bei Apples Veranstaltung gewesen sein.

Keine großen KI-Ankündigungen während des Events

Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hat in seinem jüngsten „Power On“-Newsletter eine kleine Zusammenfassung des internen Apple-Events veröffentlicht. Laut Gurman habe Apples KI-Chef den Angestellten berichtet, dass sich „das maschinelle Lernen schneller als je zuvor entwickelt“ und dass die Talente, über die Apple verfüge, „wirklich an der Spitze stehen“.

Nichtsdestotrotz erklärt Gurman in seinem Newsletter, dass ihm keine „bahnbrechenden“ Ankündigungen für Endkunden und -kundinnen bekannt seien. Apple habe auch nichts angekündigt, was in direkter Konkurrenz zu Microsofts neuem Bing oder ChatGPT stehen könne. Gurman berichtet:

„Anfang dieses Monats hielt Apple sein jährliches internes Gipfeltreffen ab, um die laufenden Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz innerhalb des Unternehmens zu diskutieren. In einer Broschüre für die Veranstaltung erklärte Apples KI-Chef den Mitarbeitern, dass sich das maschinelle Lernen schneller entwickelt als je zuvor, und dass die Talente, die wir hier haben, wirklich an der Spitze stehen. Das mag zwar die Überzeugung von Apple sein, aber ich habe noch nichts gehört, was für die Verbraucher von Bedeutung wäre, wenn der Gipfel zustande käme. Für diejenigen, die sich wundern: Ich glaube nicht, dass Apple einen ChatGPT/New Bing-Konkurrenten oder etwas in der Art angekündigt hat.“

Sollte Apple tatsächlich eigene neue KI-basierte Produkte in der Pipeline haben, wird man sich eine solche Ankündigung wohl für die WWDC-Entwicklerkonferenz im Juni dieses Jahres aufheben. Das KI-Event von Apple richtet sich nur an Angestellte und dürfte sich eher auf allgemeine Fragen zur Roadmap und generellen Strategie des Unternehmens als auf große Ankündigungen beschränken.