Cubenest K200: Elegantes 2-in-1 Ladegerät startet bei Amazon

Wir haben euch das Cubenest K200 Ladegerät für iPhone und Apple Watch gegen Ende letzen Jahres in einem Review genauer vorgestellt. Damals wurde das Produkt nur über den Hersteller-Shop vertrieben und dort sind die Zahlungsmodalitäten nicht ganz so komfortabel. Ab sofort ist das Cubenest K200 Ladegerät (Amazon-Link) auch bequem über Amazon zu beziehen.

Das 178 x 83 x 17 Millimeter große Ladepad setzt auf eine besondere Optik, denn hier kommt Echtholz und Aluminium zum Einsatz. Verkauft wird eine helle und eine dunkle Variante. Oberhalb findet ihr einmal den MagSafe Ladepuck für das iPhone sowie den ausklappbaren Ladepuck für die Apple Watch.

Für iPhone und Apple Watch

Das iPhone liegt leicht erhöht auf dem Ladegerät, damit das große Kameramodul nicht mit dem Untergrund in Kontakt kommt. Geladen wird hier mit bis zu 15 Watt. Da das iPhone flach auf dem Charger liegt, bleibt der Standby-Modus ungenutzt. Die Apple Watch wird auf dem benachbarten Ladepad geladen und kann auch im Schnelllademodus mit Storm versorgt werden. Gut hier: Der Puck kann hochgeklappt werden, damit ihr die Uhrzeit besser ablesen könnt. Der Nachtmodus wird ebenfalls unterstützt.

Im Lieferumfang ist ein 20 Watt Netzteil sowie ein 100 Zentimeter langes USB-C Kabel enthalten – ihr seid also sofort startklar und einsatzbereit. Wenn euch das Design und die technischen Daten zusagen, könnt ihr das Cubenest K200 ab sofort in Silber mit hellem oder in Grau mit dunklem Holz bequem bei Amazon bestellen. Der Kaufpreis liegt bei 79,99 Euro. Ein paar mehr Details findet ihr im Testbericht.