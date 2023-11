Cubenest bietet MagSafe-Ladegerät mit Holz-Applikation

MagSafe-Ladegeräte für den Nachttisch gibt es mittlerweile sie Sand am Meer. Die meisten von ihnen sind grau, weiß oder schwarz und bestehen aus Metall oder Kunststoff. Umso spannender finden wir daher das neue MagSafe-Ladegerät K200 von CubeNest – denn hier kommt echtes Holz zum Einsatz.

Nagelt mich jetzt nicht darauf fest, welches Holz genau für diese Ladestation zum Einsatz gekommen ist. Es gibt jedenfalls zwei unterschiedliche Farbvarianten: Die silberne Version hat etwas helleres Holz, bei der grauen Variante kommt dunkleres Holz zum Einsatz. Ansonsten sind die beiden Modelle baugleich.

Schaut man frontal auf die Ladestrom, nimmt das Holz rund zwei Drittel der Fläche ein, das macht tatsächlich schon etwas her. Unten aufgeklebt sind zwei Silikon-Pads, damit die Ladestation nicht so einfach vertuscht. Oben gibt es eine Aluminium-Oberfläche, in die ein MagSafe-Ladepad sowie ein ausklappbarer Charger für die Apple Watch integriert sind.

CubeNest K200 unterstützt schnelles Laden der Apple Watch

Das Ladepad ist glücklicherweise erhöht, so dass auch iPhones mit einem großen Kamera-Buckel, der möglicherweise sogar noch von einer Hülle geschützt wird, problemlos geladen werden können. Aufgestellt werden kann das iPhone in dieser Ladestation allerdings nicht, der neue Standby-Modus von iOS 17 bleibt daher ungenutzt. Der Ladepuck für die Apple Watch unterstützt das schnelle Laden, wobei das für mich persönlich keine große Rolle spielt – ich lege meine Apple Watch nachts ohnehin ab. Solltet ihr die Uhr dagegen während der Morgenroutine im Bad aufladen wollen, ist das Fast Charging sicher eine feine Sache.

Erfreulich ist auch die Tatsache, dass CubeNest bei seiner K200 Ladestation ein 20 Watt Netzteil sowie ein 100 Zentimeter langes USB-C-Kabel mitliefert – so kann man nach dem Auspacken direkt loslegen. Und auch sonst gibt es wirklich nichts zu meckern, die Verarbeitung ist tadellos und wertig.

Etwas schade ist dagegen, dass der Hersteller dieses Produkt lediglich über seine eigene Webseite verkauft. Zwar könnt ihr dort mit dem Gutschein APPGEFAHREN ein wenig sparen und den Preis von 79,99 Euro auf 75,99 Euro reduzieren, dafür kommen für den Versand zu euch nach Hause noch einmal 6,99 Euro dazu und auch die Zahlung per PayPal lässt man sich mit 4,99 Euro gut bezahlen. Nur per Kreditkarte ist die Bezahlung kostenlos, der Versand entfällt erst ab 100 Euro Bestellwert.