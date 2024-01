Belkin BoostCharge Pro: 3-in-1 Ladegerät mit Qi2 jetzt vorbestellen

In den kommenden Monaten werden wir zahlreiche neue Ladegeräte mit dem neuen Ladestandard Qi2 sehen. Als erste 3-in-1 Lösung zeigt sich das Belkin BoostCharge Pro auf Amazon, das für 129,99 Euro (Amazon-Link) in Schwarz und Weiß vorbestellt werden kann. Als Erscheinungstermin wird der 31. März angegeben, gut möglich, dass das Ladegerät aber etwas früher startet.

Was ist Qi, MagSafe und Qi2?

Bevor wir auf das neue Ladegerät genauer eingesehen, fassen wir folgend kurz zusammen, was die Unterschiede zwischen Qi, MagSafe und Qi2 sind.

Qi : Smartphones werden kabellos aufgeladen, müssen auf dem entsprechenden Ladegerät aber perfekt positioniert werden. Hier gibt es keine Magnete. Maximal 15 Watt, iPhones laden nur mit 7,5 Watt.

: Smartphones werden kabellos aufgeladen, müssen auf dem entsprechenden Ladegerät aber perfekt positioniert werden. Hier gibt es keine Magnete. Maximal 15 Watt, iPhones laden nur mit 7,5 Watt. MagSafe : MagSafe von Apple nutzt Qi, allerdings ist das Ladegerät mit Magneten ausgestattet, um ein iPhone schnell und perfekt auflegen zu können. Zertifizierte Ladegeräte liefern bis zu 15 Watt, MagSafe-kompatible Ladegeräte ohne Zertifizierung kommen nur auf 7,5 Watt.

: MagSafe von Apple nutzt Qi, allerdings ist das Ladegerät mit Magneten ausgestattet, um ein iPhone schnell und perfekt auflegen zu können. Zertifizierte Ladegeräte liefern bis zu 15 Watt, MagSafe-kompatible Ladegeräte ohne Zertifizierung kommen nur auf 7,5 Watt. Qi2: Apple hat seine MagSafe-Technik als Grundlage für Qi2 freigegeben, sodass auch andere Smartphone-Hersteller auf MagSafe setzen können. Die Ladegeräte liefern 15 Watt und sollen schneller und effizienter aufladen. Qi2 optimiert den Energieverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Akkus des Geräts. Da die Apple-Zertifizierung entfällt, sollten die Ladegeräte auch günstiger werden.

Belkin BoostCharge Pro mit Qi2

Das flache Ladegerät kann das iPhone via Qi2, die AirPods und die Apple Watch aufladen. Im Lieferumfang ist alles mit dabei, auch ein 30 Watt starkes Netzteil. Das iPhone wird einfach auf den Qi2-Ladepuck gelegt und per Magnete optimal ausgerichtet. Mit 15 Watt erfolgt die Aufladung schnell, wobei nicht alle iPhones Qi2 unterstützten. Support bieten alle iPhone 15-Modelle sowie die iPhone 13- und iPhone 14-Varianten ab iOS 17.2.

An dem seitlichen 5 Watt USB-C Anschluss wird der Ladepuck der Apple Watch angesteckt. Die Computeruhr von Apple kann im Schnelllademodus geladen werden, der ab der Apple Watch Series 7 verfügbar ist. Innerhalb von nur 45 Minuten kann der Akku so von 0 auf 80 Prozent geladen werden.

Die AirPods, AirPods Pro oder andere Kopfhörer, die kabelloses Laden unterstützen, werden mit 5 Watt Storm versorgt. Eine LED am Gerät visualisiert den Ladestatus.

2-in-1 oder 3-in-1

Das Belkin BoostCharge Pro Ladegerät kann eure Apple-Geräte nur liegend aufladen. Der abnehmbare Apple Watch-Dongle macht aus dem 3-in-1 Ladegerät schnell eine 2-in-1 Variante. Hier könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr die Watch-Lademöglichkeit immer nutzt oder den Dongle anderweitig nutzt, der er ja auch zum Beispiel direkt an einer Powerbank oder am iPhone 15 betrieben werden kann. Hier ist man also flexibel.

Wer ohnehin keine Apple Watch im Einsatz hat, kann auch zur 2-in-1 Variante greifen, bei der kein Watch-Ladepuck mitgeliefert wird. Da der USB-C Anschluss nur 5 Watt liefert, eignet er sich nur zum Aufladen von Geräten, die nicht so hungrig sind. Die kleine Variante muss mit 79,99 Euro bezahlt werden und soll laut Amazon schon am 4. März starten. Vorbestellungen werden entgegengenommen.