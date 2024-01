Apple Vision Pro: So laufen die Demos im Apple Store ab

Im neusten Power On-Newsletter von Apple-Experte Mark Gurman wird im Detail beschrieben, wie die Demo und das Ausprobieren der Datenbrille Apple Vision Pro im Apple Store ablaufen wird. Und klar ist: Apple will hier nichts dem Zufall überlassen.

Nicht neu ist die Tatsache, dass per Face ID Scan das Gesichts gescannt wird, um die perfekte Konfiguration zu bestimmen. Unter anderem lässt sich so die richtige Größe des Kopfbandes wählen. Für Menschen mit einer Sehschwäche bietet Apple spezielle Linsen an. Im Apple Store kann der Mitarbeiter die Brille scannen, um herauszufinden, welche Sehstärke benötigt wird. Zudem soll genau erklärt werden, wie die Linsen eingesetzt werden und wie man Apple Vision Pro verwendet.

Umfangreiche Demo mit Apple Vision Pro

Die folgende Demonstration dauert bis zu 25 Minuten, unter anderem werden Fotos und Videos in 3D gezeigt, außerdem sollen Interaktionen folgen, wie man die Datenbrille als Computer- oder iPad-Ersatz verwenden kann. Es handelt sich um eine umfangreiche Demo, allerdings könnte Apple so sicherstellen, dass nur Personen das teure Headset kaufen, die bei der Demo überzeugt wurden und so Apple Vision Pro später nicht umtauschen werden.

Online soll der Verkauf ebenfalls erfolgen, hier fällt die Beratung natürlich weg. Dennoch wird man sein Gesicht per Face ID scannen müssen, um die die richtige Größe für die Kopfbänder bestimmen zu können.

Große Nachrage, kleine Stückzahl

Wie schon berichtet, könnte die Nachfrage für Apple Vision Pro vor allem zum Start sehr hoch sein. Laut Kuo wird Apple zum Verkaufsstart aber nicht ganz so viele Datenbrillen auf Lager haben, kürzlich sagte er, dass nur zwischen 60.000 und 80.000 Einheiten zur Verfügung stehen.