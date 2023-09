CyberGhost VPN: Ausländische Streaming-Inhalte zum Sparpreis freischalten

Anzeige. Bei CyberGhost VPN startet die nächste Rabattaktion und ihr könnt euch 82 Prozent Rabatt sichern. Beim 2-Jahres-Plan gibt es 2 Monate kostenlos dazu und ihr zahlt effektiv pro Monat nur noch 2,60 Euro.

CyberGhost VPN: 26 Monate für nur 67,76 Euro (zum Angebot)

also nur 2,60 Euro pro Monat

Geoblocking umgehen

Ein Anwendungsbeispiel ist das Umgehen von Geoblocking. Einige Inhalte sind nur abrufbar, wenn die eigene IP dem entsprechenden Land zugeordnet ist. Wer ausländische Inhalte dennoch freischalten möchte, kann sich mit CyberGhost VPN einfach eine ausländische IP besorgen und so mühelos die Inhalte nutzen.

Streaming-Inhalte freischalten

Ein beliebtes Beispiel ist die Formel 1, die in Deutschland nur bei Sky/WOW gezeigt wird – und demnach hinter einer Bezahlschranke liegt. In Österreich und der Schweiz wird die Formel 1 noch im TV gezeigt und solltet ihr euch mit einem VPN in dieses Land „teleportieren“, könnt ihr ohne zusätzliche Kosten auch die Formel 1 sehen. Des Weiteren könnt ihr auch US-Inhalte bei Netflix, HBO Max, ITV in Großbritannien und mehr freischalten. Je nach Land gibt es andere Streaming-Inhalte und der Katalog wird auf einen Schlag deutlich größer.

Preise in Online-Shops und Buchungsportalen

Das ist auch ziemlich spannend. Online-Shops und Buchungsportale können verschiedene Preise anzeigen, je nachdem aus welchen Land ihr darauf zugreift. Das ist nicht überall und immer so, Flugpreise können aber schon einmal stark schwanken. Bei der nächsten Buchung loggt euch mal über CyberGhost VPN ein und schaut, ob ihr Geld sparen könnt.

Schutz in öffentlichen Netzwerken

Solltet ihr viel unterwegs sein und öffentliche Hotspots und WLANs nutzen, ist auch ein VPN ratsam. Oftmals sind offene Netzwerke ungesichert, mit einem VPN kann man seine Identität unkenntlich machen, sein Verbindung verschlüsseln und so die eigenen Daten schützen.

Wer ist CyberGhost VPN?

CyberGhost VPN ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit Millionen Nutzer und Nutzerinnen weltweit und einer hervorragenden Bewertung auf Trustpilot. CyberGhost VPN sorgt für Online-Sicherheit und schützt die Privatsphäre, indem es den gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel leitet. Die IP-Adresse ist verborgen und die Daten sind verschlüsselt, sodass ein privates Online-Erlebnis möglich ist.

Viele und schnelle Server

Insgesamt gibt es bei CyberGhost VPN mehr als 9500 Server in 91 Ländern, davon über 1300 Server in Deutschland. Im Test konnten wir insgesamt sehr gute Geschwindigkeiten erreichen, die Verbindung war zudem stabil. Gut: Es werden keine Logs gespeichert, zudem gibt es spezielle Server für die Wiedergabe von Netflix UK/US, NBC, Fox Sport, BBC iPlayer, ESPN+ oder HBO Max. Des Weiteren stehen auch Server zur Verfügung, die für große Downloads geeignet sind.

CyberGhost VPN ist für die ganze Familie gemacht, mit einem aktiven Abonnement kann man bis zu 7 Geräte nutzen. Apps für iOS, macOS, Windows, Android und Linux stehen zum Download bereit, auch Apps für Smart TVs, Router oder sogar Spielkonsolen sind verfügbar.

Jetzt sparen

Wenn ihr CyberGhost VPN ausprobieren wollt, könnt ihr das günstige Abonnement abschließen und danke der 45-tägigen Geld-zurück-Garantie den Service auf Herz und Nieren testen. Und bei Fragen steht euch der deutschsprachige Kundensupport rund um die Uhr zur Verfügung. Holt euch noch heute CyberGhost VPN.

Ein Überblick über die Vorteile von CyberGhost VPN: Server in über 90 Ländern weltweit verfügbar

OpenVPN, IKEv2, WireGuard-Protokoll

Schützt 7 Geräte gleichzeitig

256-bit AES-Verschlüsselung

Strikte No-Logs-Richtlinie

Apps für Windows, macOS, Android, iOS und mehr • Unbegrenzte Bandbreite und Datenvolumen

Schutz vor DNS- und IP-Leaks

Automatischer Kill-Switch

Hohe und stabile VPN-Geschwindigkeiten

45-tägige Geld-zurück-Garantie

Live-Kundensupport rund um die Uhr