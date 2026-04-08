„Dark Matter“ kehrt zurück: Apple nennt Starttermin für Staffel 2

Fans von intelligenter Science-Fiction können sich freuen: Apple TV hat offiziell bestätigt, wann die Erfolgsserie Dark Matter in die nächste Runde geht. Nachdem die erste Staffel bereits 2024 für viel Aufmerksamkeit sorgte, steht nun die Fortsetzung in den Startlöchern – und die Erwartungen sind entsprechend hoch.

Der Auftakt der zweiten Staffel erfolgt am Freitag, den 28. August. Zum Start gibt es zunächst eine Episode, danach folgt im Wochenrhythmus jeweils eine neue Folge. Das Finale ist für den 30. Oktober geplant. Damit bleibt Apple seiner bewährten Strategie treu, Spannung über mehrere Wochen hinweg aufzubauen.

Darum geht es in „Dark Matter“

„Dark Matter“ zählt mittlerweile zu den Aushängeschildern im Sci-Fi-Portfolio. Neben Produktionen wie Severance, Foundation oder Silo hat sich die Serie schnell einen festen Platz erarbeitet.

Die erste Staffel basierte direkt auf dem gleichnamigen Roman von Blake Crouch und erzählte dessen Geschichte weitgehend vollständig. Genau hier lag jedoch auch die Herausforderung: Eine klassische Fortsetzung existiert in Buchform nicht. Entsprechend skeptisch waren einige Fans, als eine zweite Staffel angekündigt wurde.

Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zu vielen anderen Adaptionen. Denn Crouch selbst ist erneut maßgeblich beteiligt und fungiert als Showrunner sowie Co-Autor. Dadurch stammt die neue Handlung direkt aus der Feder des ursprünglichen Schöpfers.

Bekannte Gesichter sorgen für Kontinuität

Neben der komplexen Handlung setzt Apple auch weiterhin auf das bewährte Ensemble. Angeführt wird der Cast erneut von Joel Edgerton und Jennifer Connelly, die bereits in der ersten Staffel zentrale Rollen übernommen haben.

Große Erwartungen an die Fortsetzung

Mit dem Starttermin im August bringt Apple eine seiner wichtigsten Sci-Fi-Serien zurück auf die Bildschirme. Zum Einen sorgt die direkte Beteiligung von Blake Crouch für Vertrauen bei den Fans, andererseits bleibt abzuwarten, ob die neue Geschichte an die Qualität der Vorlage anknüpfen kann.